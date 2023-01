Keine Klebe-Aktionen mehr: Britische Klimaaktivisten ändern die Taktik

Die Aktivisten der Gruppe „Extinction Rebellion“ kündigen eine Großdemonstration im April an. Man müsse weiterhin „radikal auf diese Krise reagieren“.

Die Klima-Aktivistengruppe „Extinction Rebellion" hat einen vorläufigen Stopp ihrer spektakulären Blockadeaktionen in Großbritannien verkündet. Statt sich weiter auf Straßen zu kleben und den Verkehr zu blockieren, wolle sich die Gruppe auf die Organisation einer für April geplanten Großdemo für eine aktivere Klimapolitik konzentrieren, erklärte sie am Sonntag.

Extinction Rebellion habe entschieden, "sich vorübergehend von der Störung des öffentlichen Raums als wichtigster Taktik" zu verabschieden. Stattdessen solle mehr Druck auf die Politik gemacht werden, um die Nutzung fossiler Brennstoffe zu beenden. Am 21. April ist demnach eine Großdemo mit 100.000 Teilnehmern vor dem Parlament in London geplant. Was am dringendsten benötigt werde, sei „die Unterbrechung des Machtmissbrauchs und des Ungleichgewichts, um einen Übergang zu einer fairen Gesellschaft herbeizuführen."

„Wir müssen radikal auf diese Krise reagieren und uns entschlossen für die Bewältigung des klimatischen und ökologischen Notstands einsetzen, auch wenn das bedeutet, einen anderen Ansatz als bisher zu wählen“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme.

Extinction Rebellion wurde 2018 gegründet. Inzwischen bildeten sich mehrere noch radikalere Aktivistengruppen wie Just Stop Oil und Insulate Britain, die beispielsweise den Autobahnring rund um London lahmlegten und das Meisterwerk "Sonnenblumen" von Vincent van Gogh mit Suppe bewarfen.

(APA/AFP)