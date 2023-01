Pkw überschlug sich mehrmals auf A9: Frau aus dem Auto geschleudert

Auf der A9 in Peggau nördlich von Graz kam es in der Nacht auf Montag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Insassin wurde aus dem Fahrzeug geschleudert. Weder sie noch der Fahrer hatten einen Sicherheitsgurt angelegt.

Ein Mann (24) und eine Frau (21) sind bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag auf der A9 in Peggau nördlich von Graz lebensgefährlich verletzt worden. Der Pkw der beiden in Graz wohnhaften Afghanen hatte sich auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Norden überschlagen. Ursache könnte zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. Laut Polizei hatten beide nicht ihre Sicherheitsgurte angelegt.

Der Unfall passierte gegen 21.15 Uhr, ersten Erhebungen zufolge hatte sich das Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn mehrfach überschlagen, wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte. Die Frau wurde aus dem Pkw geschleudert. Der Mann (24) befand sich beim Eintreffen von Ersthelfern noch im Fahrzeug. Die 21-Jährige wurde ins UKH Graz geflogen, der 24-Jährige ins LKH Graz gebracht. Im Einsatz standen die Rettung, der Notarzthubschrauber C17 des ÖAMTC und die Autobahnpolizei Gleinalm. Die A9 war für rund eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung über die Landesstraße wurde eingerichtet.