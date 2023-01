ÖVP startet mit Nehammer und 250 Videos in den Wahlkampf

Die niederösterreichische Volkspartei setzt im Wahlkampf voll auf Parteichefin Mikl-Leitner. Zum Auftakt in St. Pölten werden 2500 Personen erwartet - darunter der Kanzler.

Die ÖVP Niederösterreich wird am Montag nächster Woche im St. Pöltner VAZ in den Intensivwahlkampf für die Landtagswahl am 29. Jänner starten. Erwartet werden rund 2500 Personen, kündigte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner am Montag vor Journalisten an. Auch Bundeskanzler Karl Nehammer wird dabei in der Landeshauptstadt auftreten. Speziell und von Kandidatenvideos begleitet widmen will sich die Volkspartei in den kommenden Wochen dem Thema Briefwahl.

Start für das Auftaktevent im VAZ St. Pölten wird am 9. Jänner um 19.00 Uhr sein. Offiziell beendet wird der Wahlkampf diesmal laut Ebner nicht mit einer großen Veranstaltung, angekündigt wurde jedoch ein "medialer Abschluss" am 27. Jänner in der Landeshauptstadt.

250 Videos begleiten die Briefwahl

Bis dahin wird der Ablauf der Briefwahl mittels 250 aufgenommener Kandidatenvideos beleuchtet. Diese sollen über die sozialen Netzwerke verbreitet werden. 2018 wurden rund 108.000 Wahlkarten beantragt, Ebner rechnet heuer - trotz weniger Wahlberechtigter aufgrund der Abschaffung des Zweitwohnsitzerwahlrechts - mit einer Steigerung.

Generell will die ÖVP im Wahlkampf voll auf Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner setzen. Sie sei "das stärkste Wahlmotiv", befand Ebner. Ein Wahlziel gab der Parteimanager nicht aus. Man wolle jedenfalls einen "fairen und sauberen Wahlkampf" führen, dies werde auch von den anderen antretenden Parteien erwartet: "Wir müssen auch nach dem 29. Jänner wieder zusammenarbeiten." Zu möglichen Bündnissen nach dem Urnengang äußerte sich der Landesgeschäftsführer nicht. Betont wurde jedoch, dass die 2018 geschlossenen bilateralen Arbeitsübereinkommen mit SPÖ und FPÖ "gut funktioniert" hätten.

