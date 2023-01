Zwei Wiener Jugendliche am Neujahrstag durch Böller verletzt

Ein Zwölf- und ein 13-Jähriger mussten nach dem Jahreswechsel nach zwei verschiedenen Vorfällen ins Spital. Durch die Detonation eines Feuerwerkskörpers wurde einem Burschen das vordere Fingerglied abgerissen.

Am Nachmittag des Neujahrstages haben in Wien zwei weitere Jugendliche nach Unfällen mit Silvesterböllern von der Rettung und in Spitälern behandelt werden müssen. Gegen 14.30 Uhr wurde ein 13-Jähriger in der Hildebrandgasse im Bezirk Hernals schwer an einem Finger verletzt, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Durch die Detonation wurde dem Burschen das vordere Fingerglied abgerissen. Außerdem erlitt er Abschürfungen und Rissquetschwunden.

Nur kurze Zeit später, um 14.45 Uhr, wurden die Einsatzkräfte in die Mitterhofergasse nach Floridsdorf gerufen. Dort hatte ein Zwölfjähriger einen Böller gezündet, der zu nah an seinem Körper explodierte. Er trug ebenfalls Rissquetschwunden und Abschürfungen sowie leichte Verbrennungen im Hand- und Gesichtsbereich davon, erläuterte Huber. Beide Buben wurden von der Berufsrettung beziehungsweise dem Samariterbund notfallmedizinisch versorgt und in Krankenhäuser gebracht.