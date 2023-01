Durchschnittlich 1,18 Millionen Zusehende bei Neujahrskonzert im ORF

Das berühmte Klassik-Event zum Jahresanfang erzielte heuer einen Marktanteil von 60 Prozent.

Erneut ein Millionenpublikum hat sich das von Franz Welser-Möst dirigierte Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im ORF angesehen. Im Schnitt verfolgten laut einer Aussendung 1,18 Mio. Zuseherinnen und Zuseher den reichweitenstärkeren zweiten Konzertteil. Nach zwei Pandemie-beeinträchtigen Ausgaben fand das Konzert im Wiener Musikverein wieder vor vollem Haus statt. Mit 60 Prozent erzielte das Event im ORF den höchsten Marktanteil seit 2014.

Den von Barbara Weissenbeck und Nicholas Pöschl gestalteten ORF-Film zur Konzertpause mit dem Titel "150 Jahre Wiener Weltausstellung" sahen im Schnitt 1,05 Millionen Menschen. Der Marktanteil lag hier bei 58 Prozent. Wer die Übertragung verpasst hat, kann das Neujahrskonzert noch einmal im Rahmen der "matinee" am Dreikönigstag (6. Jänner, 10.10 Uhr, ORF 2) sehen, 3sat zeigt das Konzert am 7. Jänner (20.15 Uhr). Via ORF-TVthek sind das Konzert sowie der Pausenfilm österreichweit für sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand abrufbar, den Audio-Stream stellt oe1.ORF.at sieben Tage ab Sendung zur Verfügung. Außerdem bietet die ORF-Klassikplattform "myfidelio" Neujahrskonzerte vergangener Jahre per Stream an.

(APA)