Was in der Sekunde wie das Ende der Welt anmutet, hat auch eine tröstende Kehrseite.

Es gibt da diese Szene in dem Film „Tatsächlich... Liebe“, der am Abend des 23. Dezember – wie jedes Jahr an diesem Tag – im Wiener Votivkino gezeigt wurde. Karen (Emma Thompson) erfährt, dass ihr Mann Harry (Alan Rickman) die teure Halskette, die sie zufällig in seiner Jackentasche entdeckt hat, nicht für sie, sondern für jemand anderen gekauft hat, und zwar für seine deutlich jüngere Sekretärin Mia (Heike Makatsch), wie sich später herausstellt.

Ganz und gar aufgelöst verlässt Karen noch schnell den Raum, damit ihre beiden Kinder nichts mitbekommen, und bricht im Schlafzimmer zusammen. Ein herzzerreißender Anblick. Von einer Sekunde zur nächsten platzt ein Lebenstraum.

Die meisten von uns waren schon einmal in so einer Situation. Und kennen das Gefühl der Hilflosigkeit, der Ohnmacht, der Agonie. Du hast deine Körperfunktionen nicht mehr im Griff. Dir wird heiß und kalt. Du siehst nicht mehr scharf. Du hast einen Kloß im Hals, und deine Stimme versagt. Du begreifst von Moment zu Moment, dass es für dich ein Leben vor und nach diesem Ereignis geben wird.

Vielleicht, weil du – wie Emma Thompson im Film – mit Untreue oder einem Beziehungsende konfrontiert bist. Vielleicht, weil du soeben deinen Job verloren hast und damit auch dein Lebenswerk zerstört ist. Vielleicht wegen des Todes einer geliebten Person, ohne die du einfach nicht komplett bist. Vielleicht wegen etwas ganz anderem.

Diese Sekunden, die zu Minuten, Stunden, Tagen, Wochen, Monaten und Jahren werden können, haben das Potenzial, einen zu brechen. In diesen Augenblicken ist aber auch ein Stück weit Trost zu finden. Nämlich die hundertprozentige Gewissheit, dass dir nie wieder jemand so wehtun kann; dass du nie wieder so einen Schmerz empfindet wirst – egal, was noch auf dich zukommt; dass du von nun an jemand bist, der in gewisser Weise kugelsicher und unverletzlich ist.

Das meinen die Leute also, wenn sie sagen, sie sind gestärkt aus einer Krise hervorgegangen.

