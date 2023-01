Rascher Umtausch von Kuna in Euro empfohlen

Bis Ende Februar wechselt die Nationalbank Banknoten noch gratis um.

In nur drei Monaten soll die bisherige kroatische Währung Kuna durch den Euro gänzlich ersetzt werden. Bei einem Aufenthalt in Kroatien kann dann nur noch mit der gemeinsamen europäischen Währung bezahlt werden.

Die von der Regierung in Zagreb beschlossene kurze Übergangsfrist der mit 1. Jänner gestarteten Euro-Einführung stellt auch Besitzer von Kuna in Österreich vor Herausforderungen. Zwar verliert das kroatische Geld vorerst nicht seinen Wert. Doch sollte Bargeld, das etwa vom letzten Urlaubsaufenthalt übrig geblieben ist, hierzulande rasch in Euro umgetauscht werden. Die Oesterreichische Nationalbank wechselt bis 28. Februar gratis Kuna-Banknoten um. Münzen werden nicht angenommen. Allerdings ist dies nur für Geldscheine ab der Serie 1993 möglich. Auch gibt es pro Tag ein Limit von 8000 Kuna pro Person.

Der Kuna-Euro-Tausch kann während der Öffnungszeiten (8:00–12:00 Uhr und 13:00–15:00 Uhr) an den beiden OeNB-Kassen in Wien und Innsbruck durchgeführt werden: Der Kurs ist mit 7,53450 HRK für einen Euro festgelegt. Auch Geschäftsbanken werden voraussichtlich bis zur Jahreshälfte noch Kuna annehmen.

Danach kann die alte Währung jedenfalls noch in Kroatien mindestens bis Ende 2023 bei allen Geschäftsbanken und Postfilialen gratis gewechselt werden. Hier werden im Gegensatz zur OeNB auch Münzen angenommen. Kuna-Banknoten können auch später noch unbegrenzt bei Kroatiens Nationalbank gewechselt werden. Münzen nur noch drei Jahre lang.

[T40V5]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.01.2023)