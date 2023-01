Was kommt da noch, Tom Brady?

Trotz durchwachsener Leistungen steht der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers zum 14. Mal in Folge in den NFL-Play-offs. Gelingt dem 45-Jährigen noch einmal der große Wurf?

40 Tage war Tom Brady offiziell in Football-Pension, ehe er am 13. Februar 2022 seinen Rücktritt vom Rücktritt verkündete. Es fühle sich so an, als gäbe es für ihn „noch immer einen Platz auf dem Feld“, erklärte der Quarterback damals und schloss sich wieder den Tampa Bay Buccaneers – mit dem Klub aus Florida gewann er 2021 die Super Bowl – an.

Nach 17 Wochen der Regular Season, Bradys 23. Spielzeit in der NFL, hat der Kalifornier zumindest das erste Etappenziel erreicht: Er steht mit Tampa Bay in den Playoffs. Das 30:24 über die Carolina Panthers sicherte vorzeitig den Titel in der Southern Division der NFC, der zweitschwächsten unter insgesamt acht Divisions in der NFL. Tampa Bay hält nach 16 Spielen bei einer ausgeglichenen Bilanz (8:8), die bisherige Saison glich einem einzigen Auf und Ab.