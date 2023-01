Mallorca: Gratis-Öffis für das Klima

Mehr Menschen in der U-Bahn bedeutet weniger Autos auf den Straßen, so die Rechnung nicht nur der Balearischen Regierung.

Für Einwohner der Balearischen Inseln werden Busse und Züge gratis. Touristen müssen weiterhin einen Fahrschein kaufen. Auch andernorts in Spanien werden Öffis billiger.

Deutschland versucht es mit dem 49-Euro-Fahrschein. Österreich will die Bürger mit dem „Klimaticket“ zum Umsteigen auf den Nahverkehr bewegen. Die spanische Mittelmeerinsel Mallorca geht nun noch einen Schritt weiter: Sie führt das Gratisticket für alle Inselbewohner ein. Seit Jänner 2023 sind Züge und Busse auf Mallorca – und auch auf den anderen Balearischen Inseln Ibiza, Menorca und Formentera – für die Einwohner kostenlos.

„Wir wollen den Bürgern in Krisenzeiten helfen und zugleich eine umweltfreundliche Mobilität fördern“, sagt José Hila, Bürgermeister der Mallorca-Hauptstadt Palma. In einigen europäischen Regionen existieren bereits ähnliche Modelle: etwa in Luxemburg, wo der gesamte Nahverkehr seit 2020 kostenlos ist.

Urlauber müssen zahlen