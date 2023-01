Tesla lieferte mehr Autos - aber weniger als erwartet

2022 hat Tesla eigenen Angaben zufolge 1,3 Elektroautos an Kundinnen und Kunden gebracht.

Im vierten Quartal 2022 lieferte das Unternehmen rund 405.000 Fahrzeuge aus. Experten hatten mit knapp 421.000 gerechnet.

Der Elektrofahrzeugbauer Tesla hat im vierten Quartal weniger Fahrzeuge an seine Kunden übergeben als Experten vorhergesagt hatten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die Zahl der Auslieferungen um fast ein Drittel auf rund 405.000 Exemplare. Das teilte das von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Unternehmen am Montag in Austin (US-Bundesstaat Texas) mit. Branchenexperten hatten mit knapp 421.000 Fahrzeugen gerechnet.

Für das Gesamtjahr teilte Tesla mit, rund 1,3 Millionen Elektrofahrzeuge ausgeliefert zu haben. Das entspricht einer Steigerung von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Vollständige Zahlen zum vierten Quartal und dem Jahr 2022 will Tesla am 25. Jänner bekannt geben.

(APA)