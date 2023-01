2022 war Spaniens wärmstes Jahr seit Messbeginn

Erstmals überschritt die Durchschnittstemperatur die 15-Grad-Marke. Das Land war immer wieder von Hitzewellen mit Temperaturen von über 40 Grad betroffen.

Spanien hat - wie einige andere Länder auch - das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Das teilte der spanische Wetterdienst Aemet am Montag mit. Mit fast 15,5 Grad im Jahr 2022 habe die Durchschnittstemperatur erstmals seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1916 die 15-Grad-Marke übertroffen. Die Klimakrise 2022 sorgte in vielen EU-Ländern für ein Rekordjahr.

In Spanien gab es von Mai bis Oktober immer wieder Hitzewellen, die Temperaturen stiegen in weiten Teilen des Landes auf über 40 Grad an. Bis auf den März und den April waren alle Monate im Jahr 2022 "wärmer als normal, insbesondere Mai, Juli und Oktober", so Aemet.

300.000 Hektar Land von Waldbränden betroffen

Das vergangene Jahr war dem spanischen Wetterdienst zufolge auch eines der trockensten. Nur 2005 und 2017 habe es weniger Niederschläge gegeben. Barcelona und weite Teile von Spaniens nordöstlicher Region Katalonien haben wegen des fehlenden Regens Wasserbeschränkungen verhängt.

Das außergewöhnlich trockene und heiße Jahr begünstigte auch Waldbrände. Nach Angaben des Europäischen Waldbrandinformationssystems (Effis) wurden dadurch mehr als 300.000 Hektar Land in Spanien verwüstet - so viel wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr.

4750 Hitzetote

Einer Schätzung eines Instituts für öffentliche Gesundheit zufolge verursachten die hohen Temperaturen im vergangenen Sommer zudem den Tod von rund 4750 Menschen. Die Schätzung basiert auf der Zahl der in diesem Zeitraum verzeichneten erhöhten Todesfälle.

Und auch das neue Jahr begann in Spanien ebenfalls mit ungewöhnlich hohen Temperaturen. Am Flughafen der Stadt Bilbao im Norden Spaniens wurden am Neujahrstag 25,1 Grad gemessen - und damit in etwa die Durchschnittstemperatur für die Stadt im Juli. Es war die höchste je in einem Jänner gemessene Temperatur in der Stadt.

(APA/AFP)