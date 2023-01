Zwei negative Jahre in Folge sind an der Börse extrem selten. Vorerst sieht es aber danach aus, dass das neue Jahr so zermürbend weiterläuft wie 2022. Was passieren kann, wenn sich das im Halbjahr nicht ändert, zeigt ein Blick in die Börsengeschichte.

Tumult im Tech-Sektor. Covid-Anstieg in China. Und vor allem keine Zentralbanken, die zu Hilfe eilen, wenn etwas schiefläuft. Nach einem Rekordverlust von 18 Billionen Dollar (16,8 Billionen Euro) müssen die weltweiten Aktienmärkte all diese Hürden und noch mehr überwinden, wenn sie nicht das zweite Jahr in Folge rote Zahlen schreiben wollen.

Mit einem Rückgang von mehr als 20 Prozent im Jahr 2022 hat der MSCI All Country World Index seine schlechteste Performance seit der Krise von 2008 erzielt. Gleichzeitig haben die Jumbo-Straffungen der Federal Reserve für eine Verdoppelung der Renditen zehnjähriger US-Treasuries gesorgt. Steigende Renditen bedeuten bei Anleihen fallende Kurse.

Bullen, die auf das Jahr 2023 blicken, können Trost in der Tatsache finden, dass zwei aufeinanderfolgende rückläufige Jahre für große Aktienmärkte selten sind – der Index S & P 500 ist seit 1928 nur viermal in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gefallen.

Beängstigend ist aber was anderes: