Tödliche Skiunfälle sorgen aktuell für Diskussionen rund um Ursache und Konsequenzen. Der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit appelliert an die Eigenverantwortung der Wintersportlerinnen und -sportler.

In letzter Zeit kam es in Österreich vermehrt zu tödlichen Skiunfällen. Seit 1. November gab es bereits 13 Todesopfer auf Österreichs Pisten. Zuletzt verunglückte am Neujahrtag eine 28-jährige Niederländerin auf dem Hintertuxer Gletscher tödlich. Aktuell werden deshalb Ursachen und Konsequenzen dieser Unfälle diskutiert.

Der Präsident des Österreichischen Kuratoriums für Alpine Sicherheit (ÖKAS), Peter Paal erkärt sich die hohe Zahl mit den schwierigen Pistenverhältnissen wegen des warmen Wetters und dem fehlenden Schnee abseits. Er zielt aber vor allem auch auf die Eigenverantwortung der Skifahrerinnen und -fahrer.

Paal ortet "Vollkaskomentalität"

Paal sprach sich auch vehement gegen Pistensperren aufgrund der Unfälle aus. Verbote und Wegsperren seien das "Allerletzte", diese hätten im alpinen Raum "nichts verloren", betonte der Kuratoriumspräsident, der im "Zivilberuf" als Anästhesist und Intensivmediziner arbeitet. Die Skigebiets- bzw. Liftbetreiber würden keinesfalls unverantwortlich handeln oder könnten gar für die Unfälle in Haftung genommen werden. Noch dazu, wo die Pisten "sehr gut präpariert sind, für das, was derzeit geht".

Man müsse ganz einfach an die Eigenverantwortung appellieren. Menschen, die unter diesen schwierigen Bedingungen Skifahren gehen wollen, müsse klar sein, dass sie sich kein "Wohlfühlprogramm" einkaufen können. Sie seien nicht gegen jegliche Gefahr abgesichert, ortete Paal da und dort auch eine gewisse "Vollkaskomentalität".

„Ski-Fitness sinkt"

"Die Ski-Fitness sinkt", befand Paal. Seiner Ansicht nach ist das ein wesentlicher Mitgrund für letztlich schwere Unfälle. Dies hänge unter anderem damit zusammen, dass die Bevölkerung während der Corona-Zeit weniger Möglichkeiten gehabt habe, dem Skivergnügen zu frönen. Das betraf nicht nur die Gäste, sondern auch die Einheimischen.

Die Corona-Maßnahmen hätten aber nur einen generellen gesellschaftlichen Trend beschleunigt, nämlich dass sich die Menschen im Schnitt weniger bewegen bzw. sportlich betätigen. Besonders betroffen sei davon auch der Skisport. Das merke man daran, dass immer weniger Ski und Skitickets verkauft werden. Damit einhergehe natürlich eine "fehlende Kontrolle des eigenen Körpers". "Es nützt der beste Formel-1-Bolide nichts, wenn der Pilot schlecht ist. Und bezogen auf das Skifahren muss man sagen: Die Piloten sind schlechter geworden", zog der ÖKAS-Präsident einen Vergleich.

Kunstschnee ist „unerlässlich"

Zu diesen erschwerenden Faktoren würden natürlich auch die schwierigen Pistenverhältnisse hinzukommen. Abseits der Piste liege aufgrund der Witterung fast gar kein Schnee. Dementsprechend seien die Sturzräume eingeschränkt und es komme in Fällen, wo die Menschen etwa durch Selbstüberschätzung oder hohes Tempo über den Pistenrand hinausgeraten, zu umso gefährlicheren Situationen. Der erzeugte Kunstschnee mache die Pisten bereits in der Früh "pickelhart", fast wie auf einer Rennstrecke. Am Nachmittag würden dann oft "Schneehaufen" entstehen.

Generell sei der Schnee - vor allem in Verbindung mit der derzeitigen Witterung - härter und mache das Skifahren um einiges schneller. Umso mehr sei Vorsicht und entsprechendes Können gefragt. Das Produzieren von Kunstschnee und das Fahren auf den "Schneebändern" stellte Paal nicht in Frage. Es sei unerlässlich und vollkommen legitim, dies zu nützen, sonst könne man unter 2000 Metern bald überhaupt nicht mehr Skifahren.

Bei aller Problematik wies der ÖKAS-Präsident aber auch darauf hin, dass die Zahl der auf Pisten Verunfallten in der bisherigen Wintersaison geringer als in der Saison zuvor sei. Man weise aber mehr tödliche Skiunfälle auf. Seit dem 1. November starben 13 Personen in Österreichs Skigebieten, davon in Tirol elf.

Über Pistenrand hinausfahren, kann man Betreibern nicht anlasten

Der Präsident des Österreichischen Alpenvereins und Jurist, Andreas Ermacora schloss indes gegenüber dem „ORF Tirol" aus, dass Pistenbetreiber rechtlich für nicht-atypische Skiunfälle belangt werden können. Ermacora zufolge müssen die Betreiber nur gegen jene Gefahren Vorkehrungen treffen, mit denen die Wintersportlerinnen und Wintersportler nicht rechnen können, also sogenannte "atypische Gefahren": "Wie zum Beispiel Abbrüche über steiles Gelände oder Löcher auf der Skipiste." Viele der tödlichen Unfälle seien auf Eigenverschulden zurückzuführen. "Wenn man über den Pistenrand hinausfährt und gegen einen Baum prallt, ist das sehr tragisch, man kann es aber dem Pistenbetreiber nicht anlasten", sagte der Jurist.

Es sei für die Betreiber derzeit schwierig, das richtige Maß zu finden. Hochsicherheitsnetze müssten nur bei ganz markanten Stellen aufgestellt werden. "Mehr als B-Netze aufzustellen ist eigentlich nicht üblich und wird auch von der Rechtsprechung nicht gefordert", so der Alpenvereinspräsident. Diese Netze würde aber oft nicht ausreichen, um schwere Unfälle zu verhindern. In Zukunft müssten sich Betreiber die Frage stellen, ob steile und eisige Pisten fallweise gesperrt werden müssen, wenn Verhältnisse wie momentan herrschen.

