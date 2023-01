Mit der besten Unterstützung

Drucken

Hauptbild • Es gibt immer mehr „Digitale Champions“ in Österreichs Wirtschaft – das beweisen auch die Projekte beim Digital Impuls Award. • (c) Getty Images

Immer mehr Unternehmen spüren die zunehmende Bedeutung von Digitalisierung und finden in Drei einen guten Partner, um die digitale Transformation optimal zu bewältigen.

Seit der Coronapandemie hat der Digitalisierungsgrad der heimischen Wirtschaft enorm zugenommen. Viele Unternehmen haben die Notwendigkeit der digitalen Transformation erkannt, aber es gibt auch noch immer zahlreiche Betriebe, die noch zögerlich sind oder Digitalisierungsaufgaben hinten anstellen. Drei hat bereits 2017 eine umfangreiche Digitalisierungsinitiative gestartet, von der alle Unternehmen profitieren. Einerseits wird Vorzeigeunternehmen eine Bühne geboten, um deren Leistungen einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf diese Weise werden auch die positiven Effekte der Digitalisierung demonstriert. Andererseits sollen Unternehmen mit der Initiative auch unterstützt werden, die entscheidenden Schritte zur digitalen Transformation zu bewältigen.

Reichen Sie mit Ihrem Unternehmen bis zum 3. März 2023 ein und sichern Sie sich den Digital Impuls Award!

Der Drei Digital Impuls umfasst ein umfangreiches Programm, begonnen vom Digital-Check, bei dem Unternehmen ihr aktuelles Digitalisierungs- Niveau einfach überprüfen und im Vergleich zu anderen Unternehmen kontrollieren können, über motivierende Digital-Impulse, die Inspiration für Digitalisierungsprojekte geben, bis hin zum Digital Impuls Award, der die Best Practices sichtbar macht. Zum Drei Digital Impuls zählt aber auch der Digitalisierungsindex, der jährlich den Digitalisierungsfortschritt in den heimischen Betrieben erhebt. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Digitalisierungsindex 2022 von 35 auf 37 (von 100) gestiegen. Ein Viertel der heimischen Unternehmen hat beim Digitalisierungsfortschritt immerhin schon mehr als die Hälfte des Weges zurückgelegt und gilt als „Digital Orientiert“ oder sogar als „Digitaler Champion“. Vor der Pandemie war das erst bei 19 Prozent der Unternehmen der Fall.

Experten geben Tipps

Aus dem Digitalisierungsindex geht jedoch auch hervor, dass viele Unternehmen bei der digitalen Transformation dringend Inspirationsquellen und Unterstützung benötigen. Drei Viertel der heimischen Unternehmen sehen Chancen in der digitalen Transformation, allerdings stehen 78 Prozent der Firmen in diesem Bereich auch vor großen Herausforderungen, allen voran Mangel an Know-how und Finanzierungsproblemen. Es bedarf vermehrter Aufklärung, da noch immer rund 20 Prozent der heimischen Betriebe keine neuen Möglichkeiten durch die Digitalisierung sehen.

Häufig fehlen Unternehmern die richtigen Zugänge zu Digitalisierungsthemen und sie wissen nicht, wie sie in eine digitale Zukunft starten sollen. Auf der Website von Drei Digital Impuls (drei.at/digitalimpuls) gibt es jede Menge Anregungen, wie andere Betriebe vorgehen. In regelmäßigen Expertenrunden werden zudem die unterschiedlichen Themen rund um die digitale Transformation in der Wirtschaft aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. So erfahren die Unternehmer, welche Vorteile die einzelnen Digitalisierungsschritte für eine Firma bringen, aber auch, vor welchen Herausforderungen die Unternehmen stehen und wie sich diese Hürden überwinden lassen.

Breite Unterstützung

Ganz entscheidend ist der Support. Acht von zehn österreichischen Unternehmen wünschen sich mehr Unterstützung bei der digitalen Transformation. Vor allem leistungsstärkeres Internet und mehr Beratung wären aus Sicht der Betriebe hilfreich. 5G gilt bereits als beste und schnellste Alternative überall dort, wo Glasfaser nicht verfügbar ist. Neben Glasfaser mit 52 Prozent wird 5G mit rund 34 Prozent der größte Einfluss auf die digitale Transformation in Österreich zugeschrieben. In praktisch allen Digitalisierungsbereichen wird 5G nach Einschätzung der Unternehmen eine wichtige Rolle spielen – vom Homeoffice über die Kundenkommunikation bis zum Fuhrparkmanagement oder der Übertragung von Störungsmeldungen. Auch hier unterstützt Drei auf unterschiedlichen Ebenen, sowohl mit Know-how bis hin zur Bereitstellung der Infrastruktur mit Breitband, 5G und sogar einem eigenen IoT Netz „LoRaWAN“.

Best Practices

Über den Digital Impuls Award lässt sich dann beobachten, wie vielfältig die einzelnen Unternehmen das Thema Digitalisierung angehen unddie digitale Transformation für sich nutzen. Zum Beispiel, wie die zunehmende Vernetzung von Produktionssystemen und dynamischen Geschäfts- und Engineering-Prozessen eine effizientere Herstellung von Produkten ermöglicht. Die Digital-Impuls-Award-Teilnehmer dienen als Best Practices und können somit eine positive Kettenreaktion auslösen, indem sie andere Betriebe zur digitalen Transformation inspirieren. Werden auch Sie zum Vorbild für Österreichs Wirtschaft. Bewerbungen für den Digital Impuls Award 2023 sind möglich unter: www.diepresse.com/unternehmen/digitalaward