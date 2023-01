Nachhaltigkeit liegt bei Firmen voll im Trend

Die Projekte der Digital-Impuls-Award-Te ilnehmerinnen und -Teilnehmer demonstrieren, dass mit der Digitalisierung auch das Thema Nachhaltigkeit stärker getrieben wird.

Die Pandemiejahre haben zur Beschleunigung der Digitalisierung und zu nachhaltigen Veränderungen in den Betrieben beigetragen. Beispiel Home-Office: Vor der Pandemie stand die Mehrheit der Arbeitgeber dieser Arbeitsweise eher kritisch gegenüber. Im Lockdown blieb den Unternehmen nichts anderes übrig, als nach Alternativen zu herkömmlichen Arbeitsmethoden zu suchen. Plötzlich stellten die Unternehmen fest, dass flexiblere Arbeitsweisen positiv auf die Leistungen der Mitarbeiter wirken. Die Investitionen in digitale Lösungen machen sich auf lange Sicht bezahlt, indem Synergien genutzt und Prozesse optimiert werden. Eine Entwicklung, die auch der Digitalisierungsindex bestätigt, den Telekommunikation-Komplettanbieter Drei jährlich erheben lässt.

bis zum 3. März 2023

Bekenntnis zur Nachhaltigkeit

Erstmals wurde in der Umfrage auch der Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit abgefragt. Resultat: Unternehmen, die bei der Digitalisierung fortschrittlich sind, bekennen sich stärker zu nachhaltigem Wirtschaften. Fast jeder dritte Betrieb setzt Nachhaltigkeitsmaßnahmen und spart Wege und Ressourcen durch digitale Lösungen ein. Aber der Digitalisierungsindex macht auch klar, dass es noch immer zu viele Betriebe gibt, die in der Digitalisierung eher Nachteile für die Nachhaltigkeit sehen. Mitunter, weil eine verstärkte Digitalisierung den Strombedarf erhöht. Hier ist Aufklärungsarbeit notwendig, die hervor-hebt, dass die Vorteile überwiegen und digitale Lösungen mit der Weiterentwicklung auch immer ressourcenschonender werden. Drei setzt sich stark für diese Bewusstseinsbildung ein, denn unsere Welt digitalisiert sich zunehmend, aber bei dem Begriff Digitalisierung hat jeder etwas anderes im Kopf.

Da die Unternehmen bei der Digitalisierung auf unterschiedlichsten Niveaus stehen, bedarf es unterschiedlicher Zugänge. Sowohl für große als auch kleine Unternehmen, denn die Impulse beginnen bereits im Kleinen, wie zum Beispiel mit refurbished Geräten. Mit ihnen wird die Lebensdauer erhöht und gleichzeitig Elektroschrott vermieden bzw. verringert. Von größeren Unternehmen können Altgeräte gespendet werden. Auf diese Weise lässt sich sowohl zum Umweltschutz beitragen, als auch neuen Usern die digitale Welt zugänglich machen. Drei unterstützt in diesem Bereich zum Beispiel Kinder- und Jugendorganisationen, die von den Altgeräten großer Firmen profitieren könnten.

Best Practices

Best Practices können helfen, für mehr Klarheit zu sorgen. Dass Nachhaltigkeit auch bei den Digitalisierungsthemen eine zunehmend wichtige Rolle übernimmt, demonstrieren die Projekte der teilnehmenden Unternehmen beim Digital Impuls Award. Mit ihren innovativen Lösungen werden sie zu Vorzeigemodellen der heimischen Wirtschaft. Gleichzeitig ergeben sich Synergieeffekte, indem die Teilnehmer des Digital Impuls Awards von den Präsentationen der Digitalisierungsprojekte profitieren. Eine weitere Stärke des Digital Impuls Awards ist, dass durch die Projekte der Digitalisierungsvorbilder auch Unternehmen inspiriert werden, die bisher noch nicht auf den Trend aufgesprungen sind. Dadurch trägt der Digital Impuls Award dazu bei, dass die Digitalisierung in Österreichs Wirtschaft zunimmt.

In ihren Projekten geben die Unternehmen Impulse, wie sich Digitalisierung zum Vorteil nutzen lässt. Etwa, indem Wege verkürzt werden, sich Prozesse vereinfachen lassen, zu einer höheren Sicherheit der Mitarbeiter und einer effizienten Produktion beigetragen wird. Durch digitale Lösungen lässt sich das Kundenerlebnis verbessern und damit steigt auch die Kundenzufriedenheit – etwa indem Bewegungsstromanalysen wie Motion Insights oder digitale Werbe- und Anzeigetafeln die Kundenansprache optimieren.

Gerade in Zeiten, in denen Nachhaltigkeit auch von Kundenseite immer stärker vorausgesetzt wird, können digitale Lösungen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil bringen. Auch bei der Twin Transition – also der Kombination von digitaler Transformation und Green Transition – zeigen sich Österreichs Betriebe kreativ und dienen als Vorbilder, wie sich im wirtschaftlichen Wandel durch die Digitalisierung neue Chancen nutzen lassen. So werden beim Digital Impuls Award in der Kategorie „Innovation“ Unternehmen ausgezeichnet, die mit neuen Technologien bahnbrechende, disruptive Produkte oder Services schaffen. Im vergangenen Jahr ging der Sieg an Brantner Green Solutions. Das niederösterreichische Unternehmen trug mit dem Projekt „Hawkeye“ zur Optimierung des Container- und Muldenmanagements bei.

Beweisen auch Sie, dass Sie zu den Vorbildern zählen. Bewerbungen für den Digital Impuls Award 2023 sind möglich unter: www.diepresse.com/unternehmen/digitalaward