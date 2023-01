Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine erste Fahndung nach den Tätern blieb ohne Erfolg.

Ein 37-Jähriger ist in der Nacht auf Dienstag in einem Park in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) von einem Räuberduo niedergestochen worden. Die zwei Unbekannten hatten den Mann laut Polizei zuvor verfolgt. Im Park griffen sie ihm an die Schulter und verlangten Geld. Als er ihnen nichts gab, zückten sie ein Messer und fügten ihm eine Stichverletzung zu. Der 37-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die Männer, die nach der Attacke zu Fuß geflüchtet sind, werden als 1,80 bzw. 1,90 Meter groß beschrieben. Einer trug einen Oberlippenbart und hatte buschige dunkle Augenbrauen. Beide waren mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet und sprachen laut Polizei mit ausländischem Akzent. Hinweise an das Landeskriminalamt (Tel.: 059133/403333) werden erbeten.

(APA)