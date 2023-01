Warum Tesla die Anleger enttäuschte

Der Elon-Musk-Konzern hat die Auslieferungen von Autos um 40 Prozent gesteigert. Die Aktie gab dennoch deutlich nach. Anleger sorgen sich, dass Teslas Erfolgswelle vorbei sein könnte.

An der Börse geht es stets um Erwartungen. Werden sie übertroffen, steigen die Kurse. Werden sie enttäuscht, fallen die Kurse. Letzteres geschah am Montagabend: Einer der profitabelsten Autohersteller der Welt, Tesla, hat für das abgelaufene Jahr ein Absatzplus von 40 Prozent auf 1,31 Millionen Fahrzeuge vermeldet. Diese Nachricht ließ die Tesla-Aktie, die in den Stunden davor in hoffnungsvoller Erwartung steil angestiegen war, wieder absacken.

Doch warum eigentlich? Zunächst einmal hatten Analysten damit gerechnet, dass Tesla im Schlussquartal 415.000 bis 420.000 Autos ausliefern würde, es waren aber nur 405.000. Das war umso enttäuschender, als Tesla gegen Jahresende hin Kunden in den USA und in China mit großzügigen Rabatten angelockt hatte.

Wurde Ziel verfehlt?

Musk habe sein Ziel, den Absatz jährlich um 50 Prozent zu steigern, verfehlt, sagen Kritiker. Investor Larry Goldberg sieht das anders: Musk habe das Ziel von durchschnittlich 50 Prozent Ende 2020 ausgegeben, als Tesla gerade knapp 500.000 Fahrzeuge verkauft habe, schrieb er auf Twitter. Im Jahr darauf habe der E-Auto-Bauer das Ziel mit mehr als 900.000 Fahrzeugen übererfüllt, sodass man noch über Plan liege.

Indes dürften sich Anleger mehr um die Zukunft sorgen. Denn dass Tesla deutlich mehr Autos produziert (im vierten Quartal waren es 439.000), als es verkauft, das hatte es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. „Wir glauben, dass Tesla mit einem erheblichen Nachfrageproblem konfrontiert ist“, meint Bernstein-Analyst Toni Sacconaghi, der bei der schlechten Einstufung „Underperform“ und einem Kursziel von 150 Dollar (was immerhin deutlich über dem jüngsten Kurs von 112 Dollar liegt) bleibt. „Wir glauben, dass Tesla entweder seine Wachstumsziele reduzieren und seine Fabriken unter Kapazität laufen lassen muss oder die jüngsten Preissenkungen weltweit beibehalten oder ausweiten muss, was die Margen unter Druck setzt.“ Zahlen zu Umsatz und Gewinn wird Tesla erst am 25. Jänner bekannt geben.

Die Sorge, dass Tesla ein Nachfrageproblem haben könnte, wurde erst jüngst durch die Nachricht genährt, dass das Werk in Shanghai im Jänner eine ungewöhnlich lange Betriebspause einlegen wird.

Es bleibt die Frage, ob die Probleme nur vorübergehend sind (Nachwirkungen der Coronaflaute in China, Inflation und Zinserhöhungen, weltweit anstehende Rezession) oder strukturell: Kritiker verweisen darauf, dass die Konkurrenz bei E-Autos aufholt, auch könnte Elon Musk mit seinen Eskapaden um die Übernahme des Nachrichtendienstes Twitter die Marke Tesla beschädigt haben.

Andererseits dürften schon einige negative Entwicklungen eingepreist sein: Die Tesla-Aktie hat im Vorjahr 65 Prozent verloren und war damit eine der schwächsten Aktien im S&P 500. Allerdings litt der Kurs nicht nur unter den enttäuschten Nachfrage-Erwartungen, sondern auch darunter, dass Musk Aktien im Wert von fast 40 Mrd. Dollar verkauft hat, um die Twitter-Übernahme stemmen zu können. Musks Vermögen ist in der Spitze um 200 Mrd. Dollar geschrumpft, es war der höchste Vermögensverlust eines Menschen in einem Jahr überhaupt. Mit 137 Mrd. Dollar ist Musk nun nur noch der zweitreichste Mensch der Welt hinter LVMH-Chef Bernard Arnault, wie Bloomberg-Daten zeigen.

SpaceX höher bewertet

Musks Vermögen besteht aus seinen Beteiligungen an Tesla, Twitter sowie an der nicht börsenotierten Raumfahrtfirma SpaceX. Deren Bewertung ist laut dem TV-Sender CNBC bei einer weiteren Finanzierungsrunde auf 137 Mrd. Dollar gestiegen. Anleger rund um den Risikoinvestor Andreessen Horowitz haben weitere 750 Mio. Dollar in das Unternehmen gesteckt. SpaceX ist das wertvollste nicht börsenotierte US-Unternehmen. Musks Beteiligung dürfte 47 Mrd. Dollar ausmachen. Die Marke SpaceX scheint zumindest nicht unter Musks Auftritten zu leiden.

Für Tesla gab es indes Ärger in Südkorea: Die dortige Kartellbehörde hat eine Geldstrafe in Höhe von 2,2 Millionen Dollar wegen irreführender Werbung verhängt. Grund: Die Reichweite der Autos sinke bei kaltem Wetter um bis zu 50,5 Prozent gegenüber dem, was die Onlinewerbung verspricht.