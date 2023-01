Esteplatz: Ein bisschen Bunt fürs Monarchie-Nostalgikum

Zeitgenossenschaft trifft Jahrhundertwende-Glanz: Franz West und der Thronfolger ohne Thron.

Mit dem Esteplatz hat's seine eigene Bewandtnis. Das beginnt schon beim Namen: Den trägt er seit 1912, benannt nach keinem Geringeren als Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este, damals Thronfolger eines Habsburgerreichs, dessen Thron er nie besteigen sollte.

Und so wie Franz Ferdinand selbst und wenig später das Reich, das zu regieren er ausersehen war, den Tod fanden, lässt sich auch, was sich architektonisch in den frühen 1910ern rund um den Esteplatz begab, wie das letzte Aufbäumen einer Untergangsgesellschaft lesen. Irgendwo zwischen sezessionistischem Glanz und späthistoristischem Gloria präsentieren sie sich, die mondänen Quartiere eines Großbürgertums, das doch, kaum waren jene errichtet, seinerseits Geschichte war.



. . . und vom Südwesten aus gesehen. wf

Bis zum heutigen Tag ist dem Viertel rund um den Esteplatz ahnungsvolle Endzeit-Attitüde eigen. Und umso erstaunlicher nimmt sich aus, was sich kürzlich ausgerechnet hier begeben hat. Als stammten sie aus fernen Welten, sahen sich plötzlich fünf fröhlich bunte Gestalten auf den Esteplatz gepflanzt, Skulpturen, auf Basis von Modellen Franz Wests (1947–2012) geschaffen und kürzlich als burlesk-unbeschwerter Kontrapunkt im Rahmen der Aktion Kunst im öffentlichen Raum mitten ins Monarchie-Nostalgikum platziert.