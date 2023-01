Erbitterter Machtkampf der Republikaner: Keine Mehrheit für McCarthy

Im Repräsentantenhaus verfehlte Kevin McCarthy bei der Kür zum „Speaker" die Mehrheit in seiner Fraktion in mehreren Wahlgängen - und seine Gegner zeigen keine Bereitschaft für Kompromisse. Bei den Demokraten zog sich Nancy Pelosi in die zweite Reihe zurück.

Zwei Jahre nach dem Sturm auf das Kapitol spielten sich in den ehrenwerten Hallen des Kongresses neuerlich turbulente Szenen ab, freilich im Rahmen der demokratischen Ordnung und ohne in Gewalt auszuarten. Chaos und Schreiduelle orchestrierten im Repräsentantenhaus die Eröffnung der konstituierenden Sitzung und die Wahl des neuen Vorsitzenden. Gleich im ersten Wahlgang erlitt Kevin McCarthy, der Kandidat der Mehrheitsfraktion der Republikaner, eine schwere Schlappe, wie sie das „House“ zuletzt vor 100 Jahren erlebt hat. 19 Abgeordnete aus den eigenen Reihen votierten gegen den 57-jährigen Kalifornier.

Und diese Zahl änderte sich auch im zweiten Wahlgang nicht. Die 19 republikanischen Abweichler-Stimmen gingen in dieser Runde allesamt an den republikanischen Abgeordneten Jim Jordan. Dieser hatte zuvor McCarthy für den zweiten Wahlgang nominiert und seinen Parteikollegen ins Gewissen geredet, die Reihen zu schließen. Allerdings holte direkt im Anschluss einer der härtesten Gegner McCarthys, der Parlamentarier Matt Gaetz, zum Schlag aus - und nominierte Jordan. Jordan ist ein Getreuer von Ex-Präsident Donald Trump.