Machtkampf in den Reihen der Republikaner

Im Repräsentantenhaus rang Kevin McCarthy bei der Kür zum „Speaker“ um Mehrheit in seiner Fraktion. Bei den Demokraten zog sich Nancy Pelosi in zweite Reihe zurück.

Es ist ein Fixtermin im politischen Kalender Washingtons. Wenn der neu gewählte Kongress alle zwei Jahre in den ersten Jännertagen zu seiner ersten Sitzung zusammenkommt, haftet dem zeremoniellen Charakter der Angelobung der Senatoren und Abgeordneten auch eine familiäre Atmosphäre an. Die Parlamentarier bringen Partner und Familien in die Hallen und Kammern des Kapitols mit. Vor ein paar Jahren hatte Nancy Pelosi, die scheidende demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses und fünffache Mutter, ihre Enkelkinder nach dem Votum um sich geschart – der feierliche Akt der US-Demokratie als Familienfest.

Vor knapp zwei Jahren, am 6. Jänner 2021, brannten sich indes traumatische Szenen ins Gedächtnis der Nation. Die Parlamentarier flüchteten vor dem Mob von Anhängern Donald Trumps, die in den nur schwach abgeriegelten Kongress eingedrungen waren und die Säle und Büros fluteten, in Kellerräume. Viele Politiker harrten in Todesangst aus, insbesondere Vizepräsident Mike Pence und Pelosi, die ins Visier der Aufwiegler geraten waren. Handy-Aufnahmen des Dokumentarfilms „Pelosi in the House“ von Pelosi-Tochter Alexandra, eine Art Abschiedsgeschenk zum Abgang der Mutter in die zweite Reihe, rufen den schwarzen Tag in Erinnerung.