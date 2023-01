Im Repräsentantenhaus rang Kevin McCarthy bei der Kür zum „Speaker" um die Mehrheit in seiner Fraktion - und seine Gegner zeigen keine Bereitschaft für Kompromisse. Bei den Demokraten zog sich Nancy Pelosi in die zweite Reihe zurück.

Es ist ein kleines politisches Erdbeben mit Ansage. Der Republikaner Kevin McCarthy ist bei der Wahl zum Sprecher des US-Repräsentantenhauses im ersten und auch im zweiten Wahlgang gescheitert. Er bekam jeweils 203 Stimmen, nötig wären 218. Der Demokrat Hakeem Jeffries kam in beiden Wahlgaängen auf 212 Stimmen. McCarthys Konkurrent Andy Biggs erhielt im ersten Wahlgang zehn Stimmen. Im zweiten Wahlgang erhielt dann Jim Jordan die 19 übrigen Stimmen. Es ist das erste Mal seit 1923, dass der Mehrheitsführer von Demokraten oder Republikanern sich nicht im ersten Wahlgang durchsetzen kann.

Eine kleine Gruppe von Fundamentalisten, ehemaligen Tea-Party-Anhängern und Trumpisten, hatte sich zum Komplott gegen eine Galionsfigur des Partei-Establishments verschworen.

Vor der zweiten Abstimmung waren die Brüche in der republikanischen Partei erneut offen zutage getreten. Der Abgeordnete Jim Jordan nominierte erneut McCarthy und redete seinen Parteikollegen ins Gewissen, die Reihen zu schließen. Einer der härtesten Gegner McCarthys, der Parlamentarier Matt Gaetz, wiederum nominierte Jordan und betonte, vielleicht sei es besser, jemanden zu wählen, der den Posten nicht so verzweifelt wolle. Jordan habe schon in der kurzen Nominierungsansprache für McCarthy mehr Zukunftsvisionen aufgezeigt als von diesem je zu hören gewesen sei. In den 1850er-Jahren wurden 133 Wahlgänge über zwei Monate benötigt, um den Vorsitzenden zu wählen, der bisherige Rekord.