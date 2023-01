Eine brutale Berliner Silvesternacht und ihre Folgen

200 Vermummte griffen laut Polizei an dieser Kreuzung die Feuerwehr an.

Bei Feiern wurden gezielt Feuerwehr und Polizei angegriffen. Die einen wollen ein Böllerverbot, die anderen eine Integrationsdebatte.

Kottbusser Damm, Kreuzberg, eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht. Auf der Straße stehen brennende Mülleimer. Als ein Feuerwehrwagen eintrifft, um zu löschen, wird er von rund 200 Vermummten attackiert. Zur selben Zeit in Gropiusstadt, Bezirk Neukölln: Auch hier blockieren brennende Müllcontainer die Fahrbahn, werden Polizisten und Feuerwehrleute angegriffen.

An anderen Ecken der deutschen Hauptstadt werden Autos und ein Bus in Brand gesteckt. Auf Videoaufnahmen sind junge Männer mit Schreckschusspistolen in der Hand zu sehen. Einer schießt vor laufender Kamera mehrmals in die Luft. Ein anderer ins offene Fenster eines Polizeiautos.