Foo Fighters machen ohne Taylor Hawkins weiter

Dave Grohls Band verspricht in den sozialen Medien ein baldiges Wiedersehen. Auch wenn „wir wissen, dass wir ohne Taylor eine andere Band sein werden“.

Die Frage, ob sich die Foo Fighters nach dem Tod von Schlagzeuger Taylor Hawkins auflösen, ist geklärt: Zum Jahreswechsel veröffentlichte die Band um Sänger/Gitarrist Dave Grohl in den sozialen Medien ein Statement, in dem sie erklärt, weiterzumachen. „Ohne Taylor wären wir nie die Band geworden, die wir waren“, heißt es in dem Text. „Und wir wissen, dass wir ohne Taylor eine andere Band sein werden“.

Die Foo Fighters versprechen ihren Fans ein baldiges Wiedersehen, was darauf schließen lässt, dass sie in absehbarer Zeit wieder auf Tour gehen werden. Unklar ist aber, wer Hawkins an den Drums ersetzen wird.

Taylor Hawkins war am 25. März auf Tournee tot in einem Hotelzimmer in Kolumbiens Hauptstadt Bogotá aufgefunden worden. Die Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung wurden allerdings verschiedene Substanzen in Hawkins' Körper festgestellt, darunter Marihuana, Antidepressiva, Benzodiazepine und Opioide.

Die Foo Fighters legten daraufhin eine Pause ein uns sagten alle Auftritte ab – bis zu den zwei Gedenkkonzerten im September. Bei einem davon hatte Hawkins' 16-jähriger Sohn Shane beim Song "My Hero“ Schlagzeug gespielt.

(her)