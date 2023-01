24-Jähriger in Wien erstochen aufgefunden

Zeugen hatten einen Streit zwischen zwei Männern vernommen. Danach flüchtete einer der beiden, der zweite brach auf der Straße zusammen.

Im fünften Gemeindebezirk in Wien wurde kurz nach Mitternacht ein Mann tot aufgefunden. Er wies zwei Stichwunden im Brustbereich auf, heißt es von der Polizei. Die Sanitäter der Berufsrettung Wien konnten trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen der Beamten nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Verletzungen waren zu schwer.

Ersten Ermittlungen zufolge sollen Zeugen vor der Tat einen Streit zwischen zwei Männern gehört haben. Einer der beiden dürfte danach geflüchtet sein. Der andere brach auf der Reinprechtsdorfer Straße zusammen. Eine Autofahrerin wurde auf den reglosen Mann aufmerksam und rief die Polizei.

Zweite Tötung in diesem Jahr

Das Landeskriminalamt Wien ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Eine Obduktion wird im Laufe des Tages durchgeführt. Die Polizei erbittet Hinweise zu der Tat (Telefonnummer 01-31310-33800).

Es ist bereits das zweite Tötungsdelikt in Wien im neuen Jahr. In der Nacht auf den 1. Jänner war im Bezirk Donaustadt der ehemalige Präsident der Apothekerkammer in seinem Haus erschlagen worden. Auch hier ist Täter bisher unbekannt und die Hintergründe unklar. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren, hieß es.

