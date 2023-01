Drittbester Netflix-Filmstart für "Knives Out: Glass Onion"

Rund 90 Millionen Haushalte streamten die wendungsreiche Krimi-Komödie mit Daniel Craig bisher. Nur zwei Filme auf Netflix legten einen besseren Start hin.

Voller wilder Wendungen, lustvoll angetäuschter falscher Fährten und ausführlicher Rückblenden ist der zweite „Knives Out“-Teil „Glass Onion“. Kurz vor Weihnachten wurde die Krimi-Komödie mit Daniel Craig auf Netflix veröffentlicht und innerhalb von zehn Tagen von rund 90 Millionen Haushalten abgerufen, wie der Streamingdienst am Dienstag bekanntgab. 127 Millionen gestreamte Stunden zählt Netflix, das macht Platz eins bei den Filmen in der Weihnachtswoche und Platz drei bei den besten Filmstarts auf Netflix insgsamt.

Nur „Red Notice“, ein Actionspektakel mit Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot, sowie die Weltuntergangssatire „Don't Look Up“ mit Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence wurden binnen zehn Tagen öfter abgerufen.

Wie schon Vorgänger „Knives Out – Mord ist Familiensache“ von 2019 ist „Glass Onion“ ein Krimi im Stil alter Agatha-Christie-Verfilmungen – nach dem klassischen Whodunit-Konzept, also der allmählichen „Wer hat es getan?"-Auflösung. In dem starbesetzten Film von Regisseur Rian Johnson spielt Ex-James-Bond-Darsteller Craig zum zweiten Mal den kauzigen Detektiv Benoit Blanc. Auch Janelle Monáe, Kate Hudson, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Madelyn Cline, Jessica Henwick und Edward Norton sind zu sehen sowie in Mini-Rollen Ethan Hawke und Hugh Grant.

(APA/dpa/Red.)