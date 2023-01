Am 2. November hatte ein junger Mann in der Wiener Innenstadt bei einem Terroranschlag vier Menschen getötet.

Im Prozess rund um den Terroranschlag in Wien sagte am Mittwoch die Mutter des Attentäters als Zeugin aus. Zwei der sechs Angeklagten bezeichnete sie als die engsten Freunde ihres Sohnes.

Sechs Männer müssen sich beim Terrorprozess in Wien vor Gericht verantworten. Sie sollen den Attentäter unterstützt haben, der beim Anschlag in Wien am 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt vier Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt hatte. Am Mittwoch hat die Mutter des Attentäters als Zeugin ausgesagt. Auf die Frage eines Geschworenen, ob ihrer Ansicht nach mehrere Personen am Attentat beteiligt waren oder ihr Sohn den Anschlag alleine durchgeführt habe, meinte sie: "Ich glaube schon, dass da jemand mitgeholfen hat."

Konkretere Angaben konnte die Frau dazu nicht machen. "Beweisen kann ich es nicht. Glauben schon", erwiderte sie auf eine entsprechende Nachfrage eines Verteidigers. Ihrer Aussage zufolge seien zwei der Angeklagten - 22 und 24 Jahre alt - die engsten, nach ihrem Dafürhalten sogar die einzigen langjährigen Freunde ihres Sohnes. Sie habe sich "gewundert, dass der Freundeskreis so groß war“. Davon habe sie erst "aus den Medien" erfahren, sagte die Frau. Ihr Sohn habe stets "nur die zwei Namen genannt", meinte sie in Bezug auf den Zweit- und den Drittangeklagten.

Mutter hatte „sehr gutes Verhältnis“ zu Sohn

Die Staatsanwaltschaft wirft diesen beiden Männern vor, den Attentäter bei der Auswahl des Anschlagziels unterstützt zu haben. Zudem sollen sie ihm vor dem Anschlag bei Tatvorbereitungen geholfen haben. Sie haben diesen offenbar auch wenige Stunden vor den Schüssen in der Innenstadt in dessen Wohnung in der Wagramer Straße aufgesucht. Von dort war der Attentäter am Abend des 2. November 2020 in Verfolgung seiner terroristischen Absichten aufgebrochen. Die beiden Männer bestreiten - wie auch die restlichen Angeklagten - eine direkte Verwicklung in den Anschlag und dessen Planung.

Sie habe zuletzt "ein sehr gutes Verhältnis" zu ihrem Sohn gehabt, hielt die Mutter fest. Obwohl er eine eigene Wohnung hatte, war er regelmäßig bei den Eltern. Die Mutter besorgte ihm die Wäsche, er bediente sich aus dem Kühlschrank. "Ich war froh, dass er da war“, sagte sie. Von ihrem Sohn habe sie gewusst, dass dieser seit August 2020 seine Wohnung vorübergehend einem Mann zur Verfügung gestellt hatte, weil dieser Schwierigkeit mit seiner Ehefrau hatte. Dabei handelte es sich um den Viertangeklagten, einen 28-Jährigen afghanischer Abstammung.

