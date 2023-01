Choreograf Jefta van Dinther ist fertig mit der Erde

Drucken

Hauptbild • Jefta van Dinthers ­Stücke sind sinnlich und unmittelbar. • Nina Andersson

Jefta van Dinther ist einer der interessantesten Choreografen der Gegenwart. Im März zeigt er im Tanzquartier den zweiten Teil seines Doppelstückes „On Earth I’m Done“.

Ausnahmezustand. Die Erde ist am Ende, neue Orte, neue Lebensformen müssen gesucht werden. „On Earth I’m Done“, sagt Jefta van Dinther und schickt eine Gruppe an einen unbekannten Ort, um nach neuen Möglichkeiten des Lebens zu forschen. Kann sein, dass sie zu Insekten werden, zu Pflanzen oder zu Maschinen.

„Islands“ nennt Jefta van Dinther einen zu findenden Platz, für den Fall, dass alles Lebende auf der Welt nicht mehr existieren kann. „On Earth I’m Done: Mountains“ und „On Earth I’m Done: Islands“ heißen die beiden Teile des getanzten Diptychons, das der international geschätzte Choreograf und Tänzer mit dem Cullberg Ballet aus Stockholm erarbeitet hat. Das Solo „Mountains“ war im heurigen Jänner mit dem Cullberg-Tänzer Freddy Houndekindo zu sehen. Der zweite Teil, „Islands“, zeigt Cullberg kommenden März im Tanzquartier.

Tanzender Putzroboter

Seltsame Wesen kriechen aus mystischem Dunkel, eine kleine Gruppe, die einen neuen Lebensraum erobern will. Sind es Flüchtlinge oder Entdecker, Ausgestoßene oder Abenteurer, Männer oder Frauen? Sind es überhaupt Menschen, die diese Inseln besiedeln? Sie können alles sein, organisches Leben, Tiere, Pflanzen oder Anorganisches, Dinge, Maschinen. „In ‚Mountains‘ habe ich Kultur und Natur gegenübergestellt, jetzt im zweiten Teil, ‚Islands‘, ist der Dualismus Kultur und Technologie.“

„On Earth I’m Done“ sind keineswegs düstere, traurige Endzeitklagen, sondern Fragen, spannend, ohne Antworten freilich, mit Schatten, aber auch mit Licht, und es darf sogar gelacht werden.

Etwa wenn, um die Beziehung der Menschen zur Technologie zu untersuchen, ein kleiner Putzroboter über die Bühne schnurrt. Jefta van Din­ther, geboren 1980 in den Niederlanden und in Schweden aufgewachsen, lebt heute in Berlin. In den Spielzeiten 2019 bis 2022 war er „Associate Artist“ bei der schwedischen Tanzcompagnie Cullberg Ballet. „Doch jetzt will ich sesshaft werden, das Herumreisen auf den Tourneen mit der Compagnie war sehr anstrengend.“

Wurzeln schlagen

Zeit für eine eigene, feste Compagnie hat er noch nie gehabt: „Die will ich jetzt aufbauen. Nach meiner Ausbildung in Amsterdam habe ich in verschiedenen Compagnien getanzt, etwa mit Mette Ingvartsen, mit der ich 2008 auch mein erstes Stück gemacht habe.“ Nomade will er nicht länger sein, auch das Privat­leben ist wohlgeordnet: Mit einem Arzt verheiratet, hat er die Familie erst kürzlich mit einem Hund vervollständigt. Strahlend erzählt er von seinem Liebsten, der aus Hannover kommt und in Berlin eine Praxis eröffnet hat, dass er sesshaft werden will. „Wir wollen unsere Wurzeln jetzt in Berlin verankern“, sagt er in seinem schon recht guten Deutsch, auch wenn er es bevorzugt, Englisch zu sprechen. Die Bedeutung des Vornamens des Ehemanns, Felix, der vom Glück Gesegnete, gefällt ihm: „Ja, glücklich, das bin ich.“

Wie bewahren wir Individualität? Wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Was heißt es, Mensch zu sein?

Was an Jefta van Dinther überzeugt und ihn von vielen, oft narzisstischen Choreografen unterscheidet, ist seine Aufrichtigkeit, sein Humor und seine überragende Intelligenz. Weder als Tänzer noch als Choreograf stellt er sich selbst in den Vordergrund, und bei all der Metaphysik und der Dunkelheit, die in vielen seiner international akklamierten Werke vorherrschen, bleiben diese immer zugänglich und verständlich, auch ohne Worte. „Ob ich getanzt habe oder eine Aufführung ausdenke, ich gehe immer von einem physischen Ansatz aus, meine Stücke sind sehr körperorientiert. Abgesehen vom Thema gilt mein Interesse immer auch der Bewegung selbst. Das ist ein immerwährendes Forschungsprojekt.“

Erdlinge und Aliens

In „Islands“ wuseln die Tänzerinnen und Tänzer im Dämmerlicht durch den Raum, kriechen, rollen, krabbeln, winden sich wie Schlangen auf dem Bode, hopsen wie Affen, bewegen sich auch als automatische Puppen, sind Erdlinge und Aliens, Menschen und Tiere und Maschinen. „In diesem Stück, eigentlich in allen meinen Choreografien, gehe ich der Frage nach, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, und zwar in seiner Beziehung zur Gesellschaft, zur Gemeinschaft und zu Umwelt, aber auch zu anderen Lebensformen. In ‚Islands‘ sind meine zentralen Gedanken: Was bedeutet Lernen, wie lernen wir, kommunizieren mit Unbekanntem. Und wie bewahren wir die Individualität in einer einheitlichen Gruppe.“

Die neuen Wesen, die in Islands gelandet sind, kennen einander nicht, dennoch sind sie eine Gemeinschaft, lernen mitei­nander und voneinander. Deutlich wird die Dichotomie zwischen den Polen Dazugehören und Individualität bewahren. „Islands“ ist keine Utopie und schon gar keine Dystopie, sondern eher ein aktuelles Forschungsprojekt. In der Arbeit schwingt auch eine Frage mit, die gegenwärtig viele Menschen umtreibt: Wie gehen wir mit der Technik, der KI, dem Metaversum um?

Auch wenn Jefta van Dinther viel zu sagen hat, ist er nicht geschwätzig: Seine Ballette sind kaum länger als eine Stunde, kompakt, klar und schön, sinnlich und berauschend. Es fällt nicht schwer, sich darauf einzu­lassen.

Tipp „On Earth I’m Done“. Jefta van Dinther/Cullberg Ballet: „Islands“, 24. und 25. März, Tanzquartier Wien. tqw.at

COMPLIANCE-HINWEIS: Die Autorin reiste auf Einladung des Tanzquartier Wien zum Interview nach Stockholm.

("KULTURMagazin" vom 21.10.2022)