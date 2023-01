Das sind die meistverkauften Bücher in Österreich 2022

(c) IMAGO/Westend61 (IMAGO/Svetlana Iakusheva)

Der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels und die APA haben eine Liste der Bestseller veröffentlicht. Bei den Büchern in Hardcover-Einband steht ein Österreicher ganz vorne.

Welche die meistgelesenen Bücher waren, lässt sich kaum feststellen, wohl aber, welche Bücher sich im vergangenen Jahr in Österreich am öftesten verkauft haben: Gemeinsam mit dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels (HVB) hat die APA die meistverkauften Bücher des Jahres 2022 in den Kategorien Belletristik Hardcover und Taschenbuch, Sachbuch Hardcover und Taschenbuch sowie eBook Belletristik und eBook Sachbuch ermittelt.

Die Bestseller im Überblick

Belletristik Hardcover:

Belletristik Taschenbuch:

Delia Owens: „Der Gesang der Flusskrebse“, Heyne Andreas Gruber: „Todesrache“, Goldmann Hera Lind: „Für immer deine Tochter“, Diana Sebastian Fitzek: „Der Heimweg“, Knaur Taschenbuch Beate Maxian: „Ein letzter Walzer“, Goldmann Karsten Dusse: „Achtsam morden“, Heyne Pierre Martin: „Madame le Commissaire und die Villa der Frauen“, Knaur Taschenbuch Charlotte Link: „Am Ende des Schweigens“, Blanvalet Hera Lind: „Mit dem Rücken zur Wand“, Diana Ali Hazelwood: „The Love Hypothesis“, Little, Brown Book Group



Sachbuch Hardcover:

Christian Wehrschütz: „Mein Journalistenleben zwischen Darth Vader und Jungfrau Maria“, Edition Keiper Johannes Huber: „Die Himmelsleiter“, Edition A Catherine Belton: „Putins Netz - Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste“, Harper Collins Heidi Kastner: „Dummheit“, Kremayr & Scheriau Reinhard Haller: „Die dunkle Leidenschaft“, Gräfe und Unzer Paul Lendvai: „Vielgeprüftes Österreich“, Ecowing Petra Bracht, Roland Liebscher-Bracht: „Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter“, Mosaik Yuval Noah Harari: „Eine kurze Geschichte der Menschheit", Pantheon Fritz Schindlecker, Lukas Resetarits: Lukas Resetarits - Krowod“, Carl Ueberreuter Verlag Wolfgang Ambros: „A Mensch möcht i bleib'n“, Edition A



Sachbuch Taschenbuch:

John Strelecky: „Das Café am Rande der Welt“, DTV Verlagsgesellschaft James Clear: „Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung“, Goldmann Thomas Kehl, Mona Linke: „Das einzige Buch, das Du über Finanzen lesen solltest“, Ullstein Taschenbuch Verlag John Strelecky: „The Big Five for Life“, DTV Verlagsgesellschaft Philippa Perry: „Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen“, Ullstein Taschenbuch Verlag Robert T. Kiyosaki: „Rich Dad Poor Dad“, Finanzbuch Verlag Karin Kuschik: „50 Sätze, die das Leben leichter machen“, Rowohlt TB Stephen Hawking: „Kurze Antworten auf große Fragen“, Klett-Cotta John Strelecky: „Wiedersehen im Café am Rande der Welt"

DTV Verlagsgesellschaft Ichiro Kishimi, Fumitake Koga: „Du musst nicht von allen gemocht werden“, Rowohlt TB



eBook Belletristik:

Andreas Gruber: „Todesrache“, Goldmann Thomas Stipsits: „Eierkratz-Komplott“, Ueberreuter Pierre Martin: „Madame le Commissaire und die Villa der Frauen“, Knaur eBook Lucinda Riley: „Die Toten von Fleat House“, Goldmann Delia Owens: „Der Gesang der Flusskrebse“, Hanserblau Bonnie Garmus: „Eine Frage der Chemie“, Piper eBooks Sebastian Fitzek: „Mimik“, Droemer eBook Wolf Haas: „Müll“, Hoffmann und Campe Steve Cavanagh: „Thirteen“, Goldmann Charlotte Link: „Einsame Nacht“, Blanvalet



eBook Sachbuch:

Stefanie Stahl: „Das Kind in dir muss Heimat finden“, Kailash John Strelecky: „Das Café am Rande der Welt“, Aspen Light Publishing James Clear: „Die 1%-Methode - Minimale Veränderung, maximale Wirkung“, Goldmann Catherine Belton: „Putins Netz - Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste“, Harpercollins Hamburg Heidi Kastner: „Dummheit“, Kremayr & Scheriau Ursula Vybiral: „easy eating“, Amalthea Karin Kuschik: „50 Sätze, die das Leben leichter machen", Rowohlt e-Book Andrea Weidlich: „Wie du Menschen loswirst, die dir nicht guttun, ohne sie umzubringen“, MVG Verlag Thomas Stipsits: „Das Glück hat einen Vogel“, Ueberreuter Sachbuch Heather Morris: „Der Tätowierer von Auschwitz“, Piper eBooks

