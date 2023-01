Toter nach Schlägerei im Burgenland: 18-Jähriger bleibt in U-Haft

Ein 42-jähriger Burgenländer starb vor Weihnachten an den Folgen einer Schlägerei. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. Die U-Haft von einem der beiden wurde bis Ende Jänner verlängert.

Vor Weihnachten starb in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) ein 42-jähriger Burgenländer an den Folgen einer Schlägerei. Ein 18-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen. Er bleibt in U-Haft. Sie wurde bis 30. Jänner verlängert, berichtete die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch. Für den zweiten Verdächtigen, einen 16-jährigen Burgenländer, ist die Haftprüfung noch ausständig. Auch das Obduktionsergebnis lag am Mittwoch noch nicht vor.

Der 18-jährige Syrer war zwei Tage nach der Auseinandersetzung vor einem Lokal am 17. Dezember festgenommen worden, einige Tage später der 16-Jährige. Gegen die beiden wird wegen absichtlich schwerer Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Der 42-Jährige aus dem Ort dürfte bei der Schlägerei einen Schlag gegen den Kopf bekommen haben und starb wenige Tage später an seinen schweren Verletzungen.

