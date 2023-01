Corona-Prognose: Leichter Rückgang bei Spitals- und Infektionszahlen

In zwei Wochen werden auf den Normalstationen durchschnittlich 1016 Infizierte erwartet. Am Dienstag waren es 1138 Patientinnen und Patienten.

Das Covid-Prognosekonsortium rechnet im ersten Update im neuen Jahr mit einem leichten Abwärtstrend in den Spitälern und bei den Infektionen. In zwei Wochen werden auf den Normalstationen 795 bis 1300 Infizierte erwartet, mit einem Mittelwert von 1016 Betroffenen. Am Dienstag waren es 1138 Patientinnen und Patienten. Die Intensivbelagszahlen sollten laut der Prognose "mehr oder weniger konstant" bei um die 60 belegten Betten bleiben.

Bei den Fallzahlen deuten die Trends aus dem Abwassermonitoring sowie die offiziell gemeldeten positiven Testungen ebenfalls auf eine leicht rückläufige Entwicklung hin, erläuterten die Modellrechner von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Die Zahlen im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) seien aber aufgrund der Feiertagseffekte mit gewissen Unsicherheiten behaftet, wurde betont.

