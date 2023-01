Wiener Grüne findet Dirigent Franz Welser-Möst misogyn

Auch dem Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer wird Frauenfeindlichkeit vorgehalten. Dabei geht es um die Frage, wann denn erstmals eine Frau dieses dirigieren werde.

In einer Pressekonferenz zum Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker kam die Frage auf, wann denn erstmals eine Frau dieses dirigieren werde. Darauf antwortete Philharmoniker-Vorstand Daniel Froschauer: „Wir werden eine weibliche Dirigentin haben, wenn die Zeit kommt.“ Dirigent Franz Welser-Möst ergänzte, es komme nicht auf das Geschlecht an, sondern auf die Erfahrung, die man mit dem Orchester gesammelt habe: „Das ist eine künstlerische Frage, keine politische.“

In diesen Aussagen sieht Ursula Berner, Kultursprecherin der Grünen Wien, „Misogynie und Unwissenheit über die Situation von Musikerinnen“. Sie beklagt einen Gender Pay Gap und Benachteiligung von Frauen in der Musikbranche – und will darauf mit einer Diskussion namens „Wer gibt den Ton an?“ reagieren, die am 17. 1. im Wiener Rathaus stattfinden soll.

(APA)