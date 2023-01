SPÖ-Klausur im Zeichen des großen Abwesenden

Hans Peter Doskozil ist nicht bei der Präsidiumsklausur in Klagenfurt – der burgenländische Landeshauptmann ist dort aber dennoch Thema.

Drei Landtagswahlen gibt es von Jänner bis April, eine davon ist für die SPÖ besonders interessant: Am 5. März haben die Sozialdemokraten den Landeshauptmannsessel in Kärnten zu verteidigen. Somit ist es kein Zufall, dass die Präsidiumsklausur der SPÖ diesmal in Klagenfurt stattfindet: Für Landeshauptmann Peter Kaiser ist es die Gelegenheit, in der Öffentlichkeit zu punkten. Ob die Bundes-SPÖ die Genossen im Land unterstützen kann, ist aber fraglich: So wie sich die Kräfteverhältnisse derzeit darstellen, funktioniert es eher anders herum.

Die Ausgangslage