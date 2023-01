Mikaela Shiffrin, die Virtuosin auf der Salzpiste

81. Weltcupsieg auf schneearmen Sljeme in Zagreb. Beste ÖSV-Dame: Franziska Gritsch.

Liegt Mikaela Shiffrin nach einem ersten Durchgang voran, gewinnt sie in der Regel auch das Rennen. Bei ihrer 50. Halbzeit-Führung im Skiweltcup war das nicht anders, selbst die milden Temperaturen und die mit Salz behandelte Piste beim ersten von zwei Damen-Slaloms in Zagreb waren kein allzu großes Hindernis. So feierte die US-Amerikanerin ihren 81. Weltcupsieg und kann am Donnerstag (15/18 Uhr, ORF eins) die Bestmarke von Landsfrau Lindsey Vonn (82) einstellen.

Beste ÖSV-Dame am Zagreber Hausberg Sljeme: Franziska Gritsch als Siebente – ein klarer Aufwärtstrend bei der Tirolerin. Die Halbzeit-Vierte Katharina Liensberger nahm im Finale viel Risiko und schied beinah aus (23.).

Wirkliche Werbung für den Skisport war all das ohnehin keine. Vom Bärenberg nördlich von Zagreb führte ein weißes, mitunter bräunliches Band herab, wie man es aktuell auch aus vielen Skigebieten der Alpen kennt. Nach Plusgraden im zweistelligen Bereich waren die Läufe mangels Schnee um zehn Sekunden verkürzt worden, die beiden Kurssetzer, der Schweizer Christoph Kienzl und der Österreicher Klaus Mayrhofer im Finale, hatten kaum Spielraum und verankerten die Torstangen dort, wo es die Schneeunterlage ermöglichte.

Zagrebs Bärenberg. GEPA pictures

Um die Piste zu schonen, hatten die Läuferinnen die Besichtigung überhaupt neben dem Lauf vornehmen müssen. Dass die Salzpiste doch noch ein Rennen ermöglichte, die Bedingungen zumindest für die ersten 30 Läuferinnen überraschend fair gewesen sind, war zu Beginn keinesfalls festgestanden.

Und morgen? Wetteränderung war keine in Sicht, für den zweiten Zagreb-Slalom droht dasselbe Spiel.

Slalom Damen Zagreb

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:36,42 Min.

2. Petra Vlhová (SVK) +0,76 Sek.

3. Anna Swenn Larsson (SWE) +1,21.

Weiters: 4. Holdener (SUI) +1,38 5. Bucik (SLO) +2,36 7. Gritsch (AUT) +2,85.

