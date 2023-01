Warum Songs heute ganz anders sind als früher

Drucken

Hauptbild • Die löbliche Ausnahme: Taylor Swift hält in Songs wie „All too well“ oder „Cruel Summer“ die Fahne der „Bridge“ noch hoch. • Christopher Polk

Statistiken zeigen, wie sich die Strukturen von Songs ändern: Hits werden immer kürzer. Spannende Einschübe, Soli und Modulationen fallen weg. Woran liegt es? Ist es schade?

Was macht einen tollen Popsong aus? Gewohnt waren wir ihn so: Er hebt zurückhaltend an, mit einer ersten Strophe, die neugierig macht. Dann reißt uns der eingängige Refrain mit. Beides wiederholt sich, beim zweiten Durchgang schließen wir das Lied schon ins Herz, summen leise mit. Damit es spannend bleibt, braucht es nun eine „Bridge“, eine Überleitung, die musikalisch etwas Neues bringt, in Tonart, Melodie oder Rhythmus. Sie vertieft den Gehalt, dringt aus der glatten Oberfläche in ungeahnte emotionale Tiefen vor. Bis die Irritation zu groß wird, bis das Herz übergeht und wir uns wie befreit fühlen, weil der schlichte Refrain wiederkehrt, gern auch einen erlösenden Halbton höher. Kurz gesagt: AABA, das ist die Struktur. Um sie herum darf sich noch manches ranken: Ein Intro, ein „Pre-Chorus“, der den Refrain einleitet, oder Soli von Gitarre oder Keyboard.

Darf? Durfte. Denn wer sich Hits unserer Tage anhört, stößt kaum noch auf komplexe Strukturen, Brücken und Modulationen. Im Zentrum stehen meist nur ein knalliges, melodisches Motiv (im Pop) oder ein repetitiver Rhythmus (im Hip-Hop). Alles wirkt knapper, dichter, zugespitzt. Man kommt schnell auf den Punkt und ebenso schnell zum Ende. Denn Popsongs werden immer kürzer: Von 1995 bis 2019 schrumpften sie im Schnitt um 49 Sekunden.