Apple beauftragt Luxshare mit iPhone-Herstellung

Der Konzern soll die Herstellung von Premium-iPhone-Modellen planen. Experten vermuten, dass Apple auf die coronabedingte Situation in China reagiert.

Apple wird den chinesischen Auftragshersteller Luxshare einem Zeitungsbericht zufolge mit der Herstellung von Premium-iPhone-Modellen beauftragen. Das berichtet die Zeitung "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch. Luxshare habe kleine Stückzahlen des iPhone 14 Pro Max in seinem Werk in Kunshan produziert, um die Produktionsausfälle im Foxconns-Werk in Zhengzhou im vergangenen Jahr auszugleichen, hieß es weiter.

Foxconn ist der weltgrößte Hersteller von Apple iPhones. Das Werk in der zentralchinesischen Industriemetropole Zhengzhou war wegen steigender Corona-Infektionszahlen von der Außenwelt abgeriegelt worden. Daraufhin kam es zu Unruhen und Protesten von Arbeitern, die Produktion lief nur eingeschränkt. Analysten erwarteten, dass Apple seine Produktion angesichts der Ausfälle in China aufgrund von Mitarbeiterunruhen und Corona-bedingten Lockdowns diversifizieren wird.

(APA/Reuters)