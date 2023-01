Verkaufte Meinungsforscher dieselbe Umfrage an FPÖ und Puls24?

Hat Christoph Haselmayer eine Umfrage zur Salzburg-Wahl zweimal verwertet und falsch ausgewiesen? Der Meinungsforscher bestreitet das und droht mit Klagen.

Wenn in Medien Umfragen veröffentlicht werden, die unsauber zustande gekommen sind oder bei denen nicht angegeben wird, von wem sie in Auftrag gegeben wurden, sollte das Strafen setzen. Das jedenfalls fordert der Meinungsforscher Christoph Hofinger vom Sora-Institut. Der Grund: Trotz der Umfrage-Affäre rund um Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) würden in Österreich nach wie vor Erhebungen veröffentlicht, bei denen Fragen offenbleiben - so etwa im Fall von Christoph Haselmayer, über den das Ö1-„Morgenjournal“ am Donnerstag berichtet.

Haselmayer ist Chef des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse. Ihm wird vorgeworfen, dieselbe Umfrage zweimal veröffentlicht zu haben - abgefragt wurden Positionen im Hinblick auf die Salzburger Landtagswahl. Publiziert wurde die Umfrage den Vorwürfen zufolge im November 2022 auf dem Sender „Puls 24“, allerdings ohne Angabe, wer die Umfrage bezahlt hat. Gegenüber „Krone TV“ gab Haselmayer dann an, die rund 800 Bürgerinnen und Bürger im Auftrag von „Puls 24" befragt zu haben.

Pikant: Im exakt selben Zeitraum, mit derselben Stichprobengröße und derselben Schwankungsbreite führte der Meinungsforscher eine Umfrage für die Salzburger FPÖ durch, wie „Ö1" nun berichtet. Lediglich zwei Abweichungen gibt es demnach: Die ÖVP liegt in der veröffentlichten Hochschätzung bei 31 statt 32 Prozent, die MFG bei zwei statt drei.

„Puls 24“ bestreitet Auftrag, Haselmayer droht

Der Meinungsforscher bestreitet die Vorhaltungen und droht mit Klagen, sollte so etwas weiter behauptet werden.

„Puls 24“ reagierte nach einer Konfrontation durch „Ö1" mit einer Nachfrage an Haselmayer, heißt es im „ORF"-Radiobeitrag und fordert Belege. Die Klärung ist in Arbeit. Schon jetzt teilte „Puls 24“ aber mit, die besagte Umfrage gar nicht in Auftrag gegeben zu haben.

(Red.)