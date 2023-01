Eine 17-Jährige ist am Mittwoch in Zürs am Arlberg über einen etwa fünf Meter hohen Felsvorsprung abgestürzt.

Am Hintertuxer Gletscher kam es zu einem Zusammenstoß zweier Skifahrer, wobei einer schwer am Kopf verletzt wurde. Der andere fuhr, ohne anzuhalten, davon. In Zürs am Arlberg ist eine 17-Jährige über einen Felsvorsprung abgestürzt.

Bei Skiunfällen sind am Mittwoch in Tirol und Vorarlberg vier Menschen schwer verletzt worden. Am Hintertuxer Gletscher wurde ein 59-jähriger Deutscher bei einem Zusammenstoß mit einem unbekannten Skifahrer schwer am Kopf verletzt. Der Unbekannte verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten, berichtete die Polizei.

Im Skigebiet Hochzillertal in Aschau stießen ein 17-jähriger Deutscher und ein 39-jähriger Landsmann zusammen. Beide erlitten ebenfalls schwere Verletzungen. Der am Hintertuxer Gletscher verletzte Deutsche wurde ebenso wie der 17-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Der 39-Jährige wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Auch in Vorarlberg wurde ein Skifahrerin schwer verletzt. Eine 17-Jährige ist am Mittwoch im freien Skiraum von Zürs am Arlberg über einen etwa fünf Meter hohen Felsvorsprung abgestürzt. Sie landete in einem Bachbett und zog sich schwere Verletzungen zu, informierte die Polizei. Die Erstversorgung erfolgte durch die Crew des Notarzthubschraubers "Gallus 1", anschließend wurde die Jugendliche zur ärztlichen Behandlung nach Lech überstellt.

13 Tote und 509 Verletzte

Seit 1. November sind 13 Menschen auf Österreichs Pisten verstorben, elf davon in Tirol. Das sind deutlich mehr als in den vergangenen Saisonen. Zuletzt verunglückte eine 28-jährige Niederländerin am Hintertuxer Gletscher tödlich. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, da an derselben Stelle zwei weitere Frauen stürzten und schwer verletzt wurden.

Im selben Zeitraum (1. November bis 3. Jänner) gab es in Österreich 505 Verletzte bei Skiunfällen. Diese Zahl stieg nun auf 509. Sie ist trotzdem unterdurchschnittlich. Denn im Mittel wurden in den letzten zehn Jahren 709 Menschen beim Skifahren verletzt.

(APA/Red.)