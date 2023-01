Drucken

Hauptbild • Zwölf Träger brachten den Sarg auf den Petersplatz in Rom. • IMAGO/ZUMA Wire

Die Beerdigung des emeritierten Papstes ist zeremonielles Neuland. Hunderttausende sind zum Petersplatz in Rom gekommen. Österreich ist unter anderem durch Altpräsident Fischer und Kardinal Schönborn vertreten.

Der am Samstag verstorbene emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag beigesetzt. Nachdem in den vergangenen Tagen rund 200.000 Menschen zu dem im Petersdom aufgebahrten Leichnam Joseph Ratzingers gepilgert sind, leitete der amtierende Papst Franziskus auf dem Petersplatz die heutige Totenmesse für seinen Vorgänger. Die Trauerzeremonie, an der Könige, Staatschefs und Prominente aus der ganzen Welt teilnehmen, hat um 9.30 begonnen und soll über zwei Stunden dauern.

Schon seit dem frühen Donnerstagmorgen versammelten sich tausende Pilger bei leichtem Nebel auf den Straßen vor dem Petersplatz, um Zugang zur Trauermesse zu erlangen. Offizielle Delegationen aus Italien und Deutschland, der Heimat des emeritierten Papstes, sowie Könige, Adelige und Geistliche aus verschiedenen Ländern strömten vor Beginn der Trauerfeier, an der sich über 100.000 Menschen beteiligten, zum Petersplatz, der schon am frühen Donnerstag voll war.

Um 9.00 Uhr wurde der Sarg auf den Petersplatz gebracht. IMAGO/ZUMA Wire

Zwölf Sargträger

Gegen 9.00 Uhr wurde der Sarg von zwölf Trägern auf den Petersplatz gebracht. Die Glocke des Petersdoms ertönte. Beim Eintreffen des Sargs applaudierte die Menge. Rund 200 Gebirgsschützen aus 47 Kompanien aus Bayern reisten etwa mit Bussen an.

Um 9.30 Uhr begann mit dem feierlichen Gesang "Requiem aeternam dona ei, Domine" (Die ewige Ruhe gib ihm, Herr) die Messfeier für den Toten, das Requiem. Papst Franziskus konnte die Messe wegen seiner gesundheitlichen Schwierigkeiten infolge eines Knieleidens nicht selbst zelebrieren, sondern stand ihr vor. Der Papst erreichte im Rollstuhl den Petersplatz. Kardinal Giovanni Battista Re übernahm die Zelebration am Altar. Hier standen auch Erzbischof Georg Gänswein, langjähriger Privatsekretär des verstorbenen Papstes, sowie die Ordensschwestern, die ihn bis zuletzt betreut hatten. Über 1000 Journalisten aus der ganzen Welt, 3700 Priester, 300 Bischöfe und 130 Kardinäle waren nach Vatikan-Angaben auf dem Petersplatz anwesend.

Der amtierende Papst Franziskus kam im Rollstuhl auf den Petersplatz. Aufgrund eines Knieleidens kann er die Totenmesse nicht selbst zelebrieren. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Papst Franziskus hat in seiner Predigt während der Totenmesse nur wenig direkten Bezug auf seinen Vorgänger genommen. Der Pontifex sprach am Donnerstag vor allem über Hingabe an Gott und Vertrauen auf den Herrn. Erst ganz am Schluss sagte der Argentinier vor dem Holzsarg des emeritierten Papstes: "Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst!“ Jesus wird in der katholischen Kirche oft als Bräutigam bezeichnet.

"Benedikt, du treuer Freund des Bräutigams, möge deine Freude vollkommen sein, wenn du seine Stimme endgültig und für immer hörst“, sagte Papst Franziskus in seiner Predigt. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Zeremonielles Neuland

Das Ereignis ist für die katholische Kirche zeremonielles Neuland. Denn erstmals seit Jahrhunderten wird ein emeritierter Papst beigesetzt, weshalb auch kein Nachfolger gewählt werden muss. Österreich ist durch Altbundespräsident Heinz Fischer bei der Beerdigung präsent. Fischer war während der Amtszeit von Papst Benedikt XVI. Bundespräsident und war auch bei dessen Amtseinführung und zu einem offiziellen Besuch im Vatikan. Auch der offizielle Papstbesuch Benedikts im Jahr 2007 fiel in die Amtszeit Fischers.

Als Vertreter der Kirche in Österreich sind Kardinal Christoph Schönborn, der Salzburger Erzbischof Franz Lackner als Vorsitzender der Bischofskonferenz sowie der Grazer Bischof Wilhelm Krautwaschl und der Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics bei der Trauerfeier anwesend.

Abordnungen von Gebirgsschützen und Feuerwehren aus der bayrischen Heimat von Benedikt nehmen ebenfalls an der Beisetzung teil. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Scharfe Sicherheitsvorkehrungen

Schärfste Sicherheitsvorkehrungen wurden in Rom für das Begräbnis ergriffen. Wie schon in der Vergangenheit bei der Beerdigung von Johannes Paul II. und bei großen Heiligsprechungszeremonien sind mehr als 1000 Polizisten im Einsatz, wie aus der römischen Präfektur verlautete. Die Zahl der Metalldetektoren zur Kontrolle der Gläubigen beim Zugang zum Petersplatz wurde erhöht. Neben dem Personal der vatikanischen Gendarmerie sind auch Polizisten in Zivil eingesetzt. 500 Freiwillige des Katastrophenschutzes haben die Aufgabe, Informationen über Warteschlangen und Wartezeiten zu liefern.

Außerdem gilt am Donnerstag in der Umgebung des Vatikan ein Verbot, Glasflaschen zu verkaufen. Neben den Überwachungsmaßnahmen wird die Steuerung der Verkehrsströme ein Schlüsselelement der Organisation sein. Die öffentlichen Verkehrsmittel wurden aufgestockt, um die Massen von Pilgern zum Petersplatz zu führen.

