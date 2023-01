Vorarlbergs ÖVP will Asylwerber zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten

"Ein Asylwerber hat Rechte und Pflichte", argumentiert Klubobmann Frühstück. Als mögliche Tätigkeiten nennt er die Wegeerhaltung, Schneeräumung oder Botengänge.

Die ÖVP Vorarlberg kann sich vorstellen, Asylwerber zu gemeinnützigen Arbeiten zu verpflichten. "Ein Asylwerber hat Rechte und Pflichten. Er wird in Österreich während des Verfahrens entsprechend versorgt. Daher darf der Staat von ihm auch eine Gegenleistung erwarten", sagte Klubobmann Roland Frühstück in einer Aussendung. Gerade in den Gemeinden gebe es eine Reihe von Tätigkeiten, die immer schwerer von Gemeindemitarbeitern alleine bewältigt werden könnten, so Frühstück.

Der Klubobmann betonte, dass Asylwerber die Zeit des Asylverfahrens möglichst sinnvoll nutzen sollten. Erste Priorität habe dabei der Spracherwerb. "Um diesen zu unterstützen, kann ich mir vorstellen, dass Asylwerber in einem klar definierten Ausmaß auch zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden", sagte der Klubobmann. Er zeigte sich überzeugt, dass dadurch auch die Akzeptanz der Bevölkerung für Asylwerber steigen würde. Als mögliche Tätigkeiten nannte er die Wegeerhaltung, Schneeräumung oder aber auch Besorgungen und Botengänge für bedürftige Menschen.

