Kinder bis Kassenärzte: Mikl-Leitner stellt Arbeitsprogramm vor

Niederösterreichs ÖVP positioniert sich mit einem 120 Seiten umfassenden Arbeitsprogramm für die Landtagswahl am 29. Jänner.

Die niederösterreichische ÖVP hat am Donnerstag vor der Landtagswahl am 29. Jänner ihr Arbeitsprogramm für die nächsten fünf Jahre präsentiert. Zu den vor fünf Jahren definierten Schwerpunktfeldern Arbeit, Gesundheit, Familien und Mobilität seien Themen wie Umwelt- und Klimaschutz, der Kampf gegen die Teuerung oder der Weg zur Energieunabhängigkeit dazugekommen, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in Wiener Neustadt.

An den Stoßrichtungen der Landespolitik werde sich nichts ändern, hielt die ÖVP-Landesparteichefin fest. Es gehe darum, "alles zu tun, was ein Land tun kann, um die Menschen gut durch die Krise zu führen". Zudem brauche es weiterhin Investitionen in Zukunftsfelder. Im Zuge der Präsentation stellten die ÖVP-Landesregierungsmitglieder die Schwerpunkte in ihren Ressorts - vom Ausbau der Kinderbetreuung über Investitionen in die Mobilität bis zur Besetzung offener Kassenärztestellen - vor und zogen Bilanz über die zu Ende gehende Legislaturperiode.

Das 120-seitige Programm solle "Handlauf und Orientierung für Land und Leute und Entscheidungshilfe für Wähler am 29. Jänner" sein, sagte Mikl-Leitner. Aufgelistet werden in 29 Kapiteln sowohl Erreichtes als auch zahlreiche Vorhaben. Basis waren Konferenzen, eine Mitgliederbefragung, die "Ideenreich-Niederösterreich-Tour", der Campus NÖ und Diskussionen mit Landesregierungsmitgliedern. Den Angaben zufolge haben mehr als 100 Experten mitgearbeitet.

