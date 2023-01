Fünf Menschen bei Kollision mit Rettungswagen in Wien verletzt

Das Rettungsauto kippte durch den heftigen Zusammenprall um. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungswagen des Samariterbundes ist am Mittwochabend in Wien-Favoriten mit einem Pkw kollidiert. Durch den heftigen Zusammenprall kippte das Rettungsfahrzeug um. Drei Sanitäter und zwei weitere Insassen des Fahrzeuges wurden laut Polizei verletzt. Die Betroffenen wurden von der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.00 Uhr im Kreuzungsbereich Laxenburger Straße/Raxstraße. Ersten Erhebungen zufolge fuhr der Krankentransportwagen einsatzmäßig bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein. Ein 45-jähriger Pkw-Lenker fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein, wobei er mit dem Einsatzfahrzeug kollidierte. Es entstand erheblicher Sachschaden.

(APA)