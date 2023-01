Was sollen der Ukraine französische Panzer bringen?

Drucken

Hauptbild • AMX-10-Radpanzer bei einem Manöver in der saudischen Wüste (Archivbild). • Armee de Terre

Paris schenkt Kiew gepanzerte Radfahrzeuge vom Typ AMX-10 RC, was als waffentechnischer Vorstoß auf eine neue Ebene gewertet wurde. Tatsächlich ziehen Deutschland und die USA nach. Eine Einschätzung.

Die in der Nacht auf Donnerstag bekanntgewordene Vereinbarung zwischen Frankreich und der Ukraine, wonach demnächst französische Panzer zur Unterstützung des ukrainischen Heeres geliefert werden sollen, wirft zahlreiche Fragen auf - zumal auch die mediale Vermittlung dieser Vereinbarung teils fragwürdig ist.

Der französische Präsident, Emmanuel Macron, sagte seinem Kollegen in Kiew, Wolodymyr Selenskij, die Lieferung von Kampffahrzeugen des Typs AMX-10 RC zu. Weder zu deren Zahl noch zum Zeithorizont der Lieferung gibt es Details. Konkret wurden die Fahrzeuge in der Aussendung "chars de combat légers" genannt, also „leichte Kampfpanzer". Und diese, so der Élysée-Palast, seien „die ersten Panzer westlicher Bauart" (chars de conception occidentale), die die Ukraine für ihren Kampf gegen Russland erhalte. In manchen deutschsprachigen Medien war bzw. ist indes oft von den „ersten Kampfpanzern westlicher Bauart" die Rede.