Österreicher nach versuchter Rettung in Bali vermisst

Ein Urlauber wurde am Strand von meterhohen Wellen mitgerissen. Vier Urlauber versuchten daraufhin ihn zu retten, was auch gelang. Ein Österreicher und ein Deutscher sind aber seither verschollen.

Ein Österreicher wird auf der Kleininsel Nusa Penida in Bali vermisst. Wie die "Kronen Zeitung" (online) berichtete, wurde ein Urlauber am Strand von meterhohen Wellen ins Meer mitgerissen. Vier Männer stürzten sich daraufhin in den Ozean. Zwei von ihnen - der Österreicher und ein Deutscher - sind seither verschollen.

Die Rettung des hilflos treibenden Urlaubers gelang. Doch der Österreicher und ein Deutscher wurden laut "Kronen Zeitung" von der Strömung erfasst und immer weiter aufs offene Meer hinausgezogen. Eine Suchaktion nach den Vermissten läuft.

Bei dem Vermissten soll es sich um einen Niederösterreicher handeln. Dies wollte das Außenministerium - auch aus Datenschutzgründen - nicht bestätigen. Das Ministerium sprach vielmehr von "einem österreichischen Staatsbürger, der auf See südöstlich von Bali/Indonesien vermisst wird".

"Die Such- und Rettungsaktion nach dem Vermissten läuft nach wie vor. Wir stehen mit den lokalen Behörden über unsere Botschaft in Jakarta und das Österreich auf Bali vertretende Honorarkonsulat in Kontakt", so Ministeriumssprecherin Gabriele Juen.

(APA)