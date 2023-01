Geschwurbel im Jüdischen Museum

Ausstellungskritik. Über Geschmacklosigkeit kann man streiten, aber es gibt Grenzen.

Der Autor Ben Segenreich (geboren 1952 in Wien) ist Autor, Journalist und Nahost-Experte. 1983 wanderte er nach Israel aus. Dort war er von 1990 bis 2018 als ORF-Korrespondent tätig. Beiträge für zahlreiche Medien im deutschsprachigen Raum.

Wenn eine Ausstellung im Jüdischen Museum Wien „100 Missverständnisse über und unter Juden“ anspricht, dann freut man sich und hofft darauf, dass einem etwas klar wird. Doch das ist schwierig, wenn man ständig Stöße vor den Kopf bekommt und schwindlig wird. Da ist zum Beispiel gleich dieses Ausstellungsplakat. Auf dem sieht man einen Skinhead in einer schwarzledernen, mit Nazisymbolen verzierten Bomberjacke, auf der „Judenfreund“ steht. Wirklich jetzt? Was wird da insinuiert? Judenfreunde sind Nazis? Nazis sind Judenfreunde? Ist das allgemein so, oder ist das eine kuriose Ausnahme? Und ist das jetzt das Missverständnis oder schon dessen Richtigstellung?

Hitler als Kaminvorleger

Genau das ist ja das Gemeine an diesem Ausstellungskonzept. Man weiß nie so genau, wo das Missverständnis aufhört und das Verständnis beginnt. Was ist ein Einzelfall, was typisch? Dabei gibt es durchaus nützliche Abschnitte, die Stereotype entsorgen, etwa jene von der jüdischen Mama, der Klezmer-Musik oder dem Mossad. Lobenswert ist, dass der von Antisemiten und Ignoranten regelmäßig missbrauchte Bibelspruch „Auge um Auge“ als das beschrieben wird, was er ist, nämlich kein Racheslogan, sondern ein humanes, fortschrittliches Entschädigungsprinzip. Leider ist das mit einem Exponat verbunden, das alles umdreht: Hitler als Kaminvorleger. Sind Juden also doch barbarische Jäger und Rächer? Doppeldeutig ist auch die Entlarvung des Palais Eskeles als „Legende“. Die Heimstätte des Museums, erfährt man, ist gar kein jüdisches Palais. Na sowas! Dann muss es wohl eine Legende sein, dass jüdische Palais Wiens Baugeschichte mitgeprägt haben. Aber was ist mit den Palais Ephrussi, Tedesco, Lieben-Auspitz, Wertheim, Epstein, Königswarter, Gutmann?