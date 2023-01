„Elektra“: Wie Speere treffen Nina Stemmes Spitzentöne ins Schwarze

Richard Strauss' „Elektra“ mit der wohl führenden hochdramatischen Sopranistin unserer Zeit in der Titelpartie: Aufregendes Repertoire in Harry Kupfers bewährter Inszenierung. Gut möglich, dass es – zumindest in Wien – Stemmes Abschied von der Elektra ist.

Die Jubelstürme fielen ungewöhnlich lang und herzlich aus – zu Recht. Es hat an der Wiener Staatsoper schon weitaus schlechtere Zeiten für die Fans der kathartischen Eruptionen und der zärtlich züngelnden Nervenkontrapunktik gegeben, die Richard Strauss in seiner „Elektra“ entfesselt. Und auch für die Aficionados von entsprechenden stimmlichen und darstellerischen Kalibern, die unerlässlich für das Gelingen einer der in Anforderungen und Zielen extremsten Opern des frühen 20. Jahrhunderts sind.



Gleich im September 2020 hat Bogdan Roščić die mehrheitlich ungeliebte Produktion von Uwe Eric Laufenberg abgesetzt, sowohl die bewährt-aufwühlende Vorgängerinszenierung von Harry Kupfer aus dem Jahr 1989 als auch den Dirigenten Franz Welser-Möst zurückgeholt und dabei ein starkes Damentrio eingesetzt: Ricarda Merbeth, Camilla Nylund und Doris Soffel. Im Juni 2021 durfte sich unter gleicher Leitung Salzburgs Hoffnung Aušrinė Stundytė in der Titelrolle vorstellen – und errang damit immerhin einen Achtungserfolg, nicht unähnlich der neuen Klytämnestra von Michaela Schuster. Nun aber schlug wieder einmal die Stunde der wohl führenden hochdramatischen Sopranistin unserer Zeit: Nina Stemme. Die Schwedin, die 2015 in der Laufenberg-Inszenierung erstmals in Wien in der Titelpartie zu erleben gewesen ist, schlüpft nun, von Kupfers Musiktheatergnaden, ins Kostüm der zum Warten und Fauchen verurteilten Möchtegernterroristin. Tatenlos, aber hasserfüllt haust sie unter der demolierten Monumentalstatue des Vaters, den die Mutter ermordet hat, verstrickt in die Abbruchseile, in denen sie sich zuletzt taumelnd erhängt.