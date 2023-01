Kroatien: Der Energie-Hub an der Adria

Kroatien hat sich unabhängig von russischen Gaslieferungen gemacht – und mausert sich zum Energieknotenpunkt für die ganze Region. Auch in Mitteleuropa stößt das auf Interesse.

Omišalj. Ein eisiger Winterwind kräuselt die graublauen Wellen am steinigen Gestade im Industriegebiet des kroatischen Küstenfleckens Omišalj. Dumpf ertönt ein Dauerbrausen aus den mächtigen Rohren, die von Bord des treibenden Flüssiggasterminals im Westen der Insel Krk zum Beginn der Gaspipeline am Kai des Betriebsgeländes von „LNG Hrvatska“ führen.



Trotz der düsteren Wolken, die über der Kvarner Bucht in den schneebedeckten Gipfeln des Učka-Massivs hängen, blickt Betriebsdirektor Hrvoje Krhen optimistisch in die Zukunft von Kroatiens neuem Schlüsselunternehmen – und in die seines Landes. Dank des LNG-Terminals sei Kroatiens Gasversorgung „völlig gesichert“, berichtet der Ingenieur für Erdöl- und Erdgastechnik: „Ohne das Terminal wäre unsere Lage in der Energiekrise wesentlich schwieriger.“