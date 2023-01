Die letzten U-Ausschuss-Tage wackeln

Für eine zweite Befragung von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid wurde der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss um einen Monat verlängert. Doch die Festsetzung von Befragungsterminen scheitert an der Uneinigkeit der Fraktionen.

Wien. Der 1. Februar ist definitiv der letzte Tag, an dem der U-Ausschuss noch Zeugen befragen kann. Doch möglicherweise kommt es gar nicht mehr dazu: Die Fraktionen haben sich bisher nicht darauf einigen können, wie viele Befragungstage es noch geben soll und wen man dort hören will. Und der Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, will die Termine erst ausschreiben, wenn eine Einigung der Fraktionen vorliegt. Jetzt wird die Zeit knapp.



Die Vorgeschichte: Die Neos wollten den U-Ausschuss eigentlich schon im Dezember, turnusmäßig nach zwölf Monaten, beenden. Eine Verlängerung um drei Monate ist nur möglich, wenn die Antragssteller, das sind SPÖ, FPÖ und Neos, das gemeinsam beschließen. Umgestimmt hat die Pinken dann die Befragung bzw. verweigerte Befragung von Ex-Öbag-Chef Thomas Schmid. Für dessen neuerliche Befragung stimmten die Neos einer Verlängerung um einen Monat zu. Das wäre eigentlich an einem Sitzungstag abzuhandeln gewesen, doch SPÖ und FPÖ wollten den zusätzlichen Monat für weitere vier Befragungstage nutzen, während Neos und ÖVP das eher restriktiv handhaben wollten.