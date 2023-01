Der Bürgerkrieg der Republikaner

Am Jahrestag des Sturms auf das Kapitol kamen die Abgeordneten erneut zur Abstimmungs-Farce zusammen. Der Kontrast zu Präsident Biden könnte nicht größer sein.

Am zweiten Jahrestag des Sturms auf das Kapitol läutete Zeremonienmeisterin Cheryl Johnson im Repräsentantenhaus die 434 Abgeordneten, die seit Tagen auf ihre Angelobung warten, zum zwölften Wahlgang für das Votum des „Speaker“ zusammen. Mehr Versuche, einen Vorsitzenden zu bestimmen, hatte es zuletzt 1860 gegeben – am Vorabend des amerikanischen Bürgerkriegs, als einander Parlamentarier der Nord- und Südstaaten feindlich gegenüberstanden. Diesmal verläuft die Front indes zwischen den Fraktionen und Grüppchen der zerrütteten Republikaner, der Grand Old Party, aus der Abraham Lincoln damals als Präsident hervorging.



Kevin McCarthy wollte erneut sein Glück erzwingen, obwohl der republikanische Fraktionsführer ein ums andere Mal als großer Verlierer aus dem Saal schlich – und die Zuversicht selbst unter seinen Gefolgsleuten in der Fraktion schwindet, das Blatt noch zu wenden. Als Ersatzkandidat hält sich Steve Scalise, die Nummer zwei der Fraktion, bereit. 2017 hat der Abgeordnete aus Louisiana beim Baseball-Training ein Schussattentat nur knapp überlebt.