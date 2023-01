Die Träume im Dschungel

Ron Leshem hat mit „Als wir schön waren“ wieder einen prallen Roman geschrieben, voll wie eine Wundertüte mit schmerzhaft-schönen Emotionen.

Daniel, ein junger Israeli, reist ohne Ziel und Absicht durch Südamerika. Er hat in der israelischen Armee als Scharfschütze gedient und einige Palästinenser getötet, nun will er die Vergangenheit hinter sich lassen. Mitten im Amazonasgebiet lernt er Nora kennen, eine Wissenschaftlerin, die an einem Projekt, dem „Ozean“, arbeitet. Die Menschen sollen in naher Zukunft ihre Erinnerungen und Träume teilen können. Er begleitet sie eine Zeit lang auf ihrer Tour durch den Dschungel, bis er eines Morgens in der Früh feststellen muss, dass sie nicht mehr in ihrem Zelt ist...

Das ist die Rahmenhandlung des Romans „Als wir schön waren“ von Ron Leshem, der routiniert und mit kunstvollen Zeit- und Raumverflechtungen ein Bild des Nahen Ostens entwirft, mit all den komplizierten und widersprüchlichen Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern, im Privaten wie auch im Politischen. Als Daniels Mutter bei einem Anschlag ums Leben kommt, endet seine Kindheit. Sein Freund Magouri fängt ihn auf, die beiden verbringen jede freie Sekunde am Strand, surfen und bauen ein kleines Liebesnest, in das sie ihre Mädchen bringen. Der Einberufungsbefehl in die Armee trennt die Wege der beiden: Magouri ignoriert ihn, Daniel integriert sich rasch in seine Einheit.

Ron Leshem hat wieder ein pralles Buch geschrieben, voll wie eine Wundertüte mit überraschenden Wendungen und schmerzhaft-schönen Emotionen voller Drama und Poesie. (lin)

Ron Leshem, „Als wir schön waren“, übersetzt von Markus Lemke, Rowohlt-Berlin-Verlag, 402 Seiten, 25,70 Euro

Rowohlt

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.01.2023)