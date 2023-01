Mutter Courage in den Tiroler Bergen

Sophie Reyer entwirft die harte Welt der Theres Leitner, in der weder Mensch noch Natur Gnade kennt.

Die österreichische Autorin Sophie Reyer erzählt in ihrem neuen Roman, „Die Wilderin“, von einer Frau, die ihr Leben riskiert, um sich und ihre Kinder zu retten: mystisch und dunkel.

Ein Haus erzählt eine Geschichte. Es ist alt und verwittert und fällt bald ganz zusammen, seine Bewohner haben es längst aufgegeben. Hoch oben in den Tiroler Bergen steht es, und die Menschen, die einst darin gelebt haben, hatten es schwer. Der Hof ist zu klein, der Boden zu karg, um die Bauern zu ernähren.

Da ein Haus aber stumm ist, sind es dann doch die Menschen, die erzählen, und zwar die Theres Leitner und der Andreas Schmidt. Ginge es bloß um die Geschichte, sie wäre rasch abgehandelt: Theres wächst auf dem kleinen Bergbauernhof auf, und damit sie und ihre Schwester etwas zu essen haben, wildert der Vater in den Wäldern des Grafen Auersperg. Theres will sich mit dem Hunger, der wie ein Igel im Magen liegt und sticht, nicht abfinden. Der Vater soll sie das Schießen lehren, damit sie selbst Tiere erlegen kann. Und das tut sie dann auch, um sich und ihre Familie durchzubringen.